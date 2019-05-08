Ротенберг: На бумаге сборная России сильнее всех, теперь надо это доказать

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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

«Проведена огромная работа, в команде собраны лучшие игроки России на сегодняшний день. На бумаге мы сильнейшие, теперь надо доказать это на деле. Как сказали ветераны, команда должна быть с каждым днем все лучше и лучше. Так и должно быть. “С нами Россия!”, — наш слоган на чемпионате мира. Это сделано, чтобы объединить команду и болельщиков, это почти 147 миллионов человек. Команда — это братство», — сказал Ротенберг журналистам.

«У нас много таланта, особенно впереди, но нам надо создать рабочий коллектив, на одном таланте не выйдешь. Капитаном сборной будет Илья Ковальчук, ассистенты — Александр Овечкин и Евгений Малкин», — отметил главный тренер сборной России Илья Воробьев.