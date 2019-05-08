Кузнецов: Все ждут, что на ЧМ будем забивать по 20 голов
НОВОГОРСК (Московская область), 8 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Болельщики ждут от хоккеистов сборной России большого количества голов и
хет-триков на предстоящем чемпионате мира, но игрокам необходимо меньше читать новостей и правильно ко всему относиться, заявил нападающий национальной команды Евгений Кузнецов.
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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
«У нас не ни первого звена, ни четвертого, а есть четыре звена, и неправильно разделять — звезды или не звезды. Были примеры, когда сборные у России были и посильнее, как в Питере, где не получилось. Конечно, каждый хочет забивать в овертайме победную шайбу, быть героем! Но
«Русская речь в раздевалке, музыка — всё родное, настраивает на позитивный лад. Усталость, которая есть, уходит быстро. Ожидания положительные, большая честь играть за сборную страны. Самое главное — играть друг за друга, понимать, какие большие задачи поставлены. Давления нет, есть ответственность. Многое зависит от того, как играет сборная. Олимпийские игры это показали. Помню, когда шведы выиграли Олимпиаду и стали чемпионами мира. Это хорошая планка для нашей команды», — добавил хоккеист.
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