Кузнецов: Все ждут, что на ЧМ будем забивать по 20 голов

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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

«У нас не ни первого звена, ни четвертого, а есть четыре звена, и неправильно разделять — звезды или не звезды. Были примеры, когда сборные у России были и посильнее, как в Питере, где не получилось. Конечно, каждый хочет забивать в овертайме победную шайбу, быть героем! Но кто-то забивать не будет, надо правильно относиться ко всему, поменьше читать новостей. Понятно, что все ждут, что будем забивать всем по 20 голов, что все будут делать хет-трики», — сказал Кузнецов журналистам.

«Русская речь в раздевалке, музыка — всё родное, настраивает на позитивный лад. Усталость, которая есть, уходит быстро. Ожидания положительные, большая честь играть за сборную страны. Самое главное — играть друг за друга, понимать, какие большие задачи поставлены. Давления нет, есть ответственность. Многое зависит от того, как играет сборная. Олимпийские игры это показали. Помню, когда шведы выиграли Олимпиаду и стали чемпионами мира. Это хорошая планка для нашей команды», — добавил хоккеист.