Илья Ковальчук: У нас с Андроновым и Плотниковым первое звено

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— Вы общались с Тоддом Маклелланом, главным тренером «Лос-Анджелеса»?

— Конечно, общался, но у нас все-таки сейчас тема сборной.

— Как настроение?

— Супер. Отлично потренировались.

— Какие у вас ожидания от турнира?

— Ожидания только позитивные. Настрой хороший. Команда очень хорошая собралась. В коллективе никаких проблем нет.

— И вы, и Овечкин были капитанами сборной. Как сейчас делите обязанности?

— Мы не делим. У нас 22 капитана. Все играем за герб на груди, и не важно, какая у кого нашивка. Это самая маленькая проблема.

— Вы играете в звене, которое правильно называть оборонительным (Ковальчук — Андронов — Плотников — прим. «СЭ»). Как вам?

— Так мы последние две игры начинали. Так что у нас первое звено. Да нет, на самом деле у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звена. Все слушают, чью фамилию в какой тройке тренер назовет, выходят и полностью выкладываются. Понятно, что здесь у ребят не будет тех ролей, которые есть в клубе. Все это прекрасно понимают. Мы об этом говорили между собой. И никаких обид быть не может.

— Как сказывается то, что два запасных едут в Братиславу?

— Запасной — это же не лишний. Поэтому хорошо.

— У сборной России собрался эдакий дрим-тим. Есть ли от этого расслабон?

— Нет расслабона. Есть удовольствие. Я Никиту Кучерова или Михаила Сергачева не знал особо. Молодые ребята, очень талантливые. Отлично сезон провели в этом году. Поиграть с ними в одной команде — одно удовольствие. Познакомиться, пообщаться. Никакого расслабона быть не может. Тем более — с таким тренерским штабом. Там не расслабишься.

— Вы играли в пять нападающих в большинстве на Евротуре. Насколько это непривычно?

— С такими партнерами — я даже в ворота могу встать. «А Вася на синюю встанет», — вмешался Овечкин. Да нет, я играл в большинстве сверху, поэтому никаких проблем нет.

— Что говорят вам близкие?

— Удачи желают. На вторую неделю у меня семья в Братиславу приедет. Будет болеть непосредственно на стадионе. Люди на улице встречают нас — желают удачи. Говорят, что будут смотреть матчи. Мы чувствуем ответственность. (Евгений Белоусов)​.