Илья Ковальчук: У нас с Андроновым и Плотниковым первое звено

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
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20.05 не начался Франция
Великобритания
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20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
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L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37223963/
8 мая 2019, 16:06 | Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук: У нас с Андроновым и Плотниковым первое звено

Нападающий сборной России и «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от чемпионата мира в Братиславе.

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— Вы общались с Тоддом Маклелланом, главным тренером «Лос-Анджелеса»?

— Конечно, общался, но у нас все-таки сейчас тема сборной.

— Как настроение?

— Супер. Отлично потренировались.

— Какие у вас ожидания от турнира?

— Ожидания только позитивные. Настрой хороший. Команда очень хорошая собралась. В коллективе никаких проблем нет.

— И вы, и Овечкин были капитанами сборной. Как сейчас делите обязанности?

— Мы не делим. У нас 22 капитана. Все играем за герб на груди, и не важно, какая у кого нашивка. Это самая маленькая проблема.

— Вы играете в звене, которое правильно называть оборонительным (Ковальчук — Андронов — Плотников — прим. «СЭ»). Как вам?

— Так мы последние две игры начинали. Так что у нас первое звено. Да нет, на самом деле у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звена. Все слушают, чью фамилию в какой тройке тренер назовет, выходят и полностью выкладываются. Понятно, что здесь у ребят не будет тех ролей, которые есть в клубе. Все это прекрасно понимают. Мы об этом говорили между собой. И никаких обид быть не может.

— Как сказывается то, что два запасных едут в Братиславу?

— Запасной — это же не лишний. Поэтому хорошо.

— У сборной России собрался эдакий дрим-тим. Есть ли от этого расслабон?

— Нет расслабона. Есть удовольствие. Я Никиту Кучерова или Михаила Сергачева не знал особо. Молодые ребята, очень талантливые. Отлично сезон провели в этом году. Поиграть с ними в одной команде — одно удовольствие. Познакомиться, пообщаться. Никакого расслабона быть не может. Тем более — с таким тренерским штабом. Там не расслабишься.

— Вы играли в пять нападающих в большинстве на Евротуре. Насколько это непривычно?

— С такими партнерами — я даже в ворота могу встать. «А Вася на синюю встанет», — вмешался Овечкин. Да нет, я играл в большинстве сверху, поэтому никаких проблем нет.

— Что говорят вам близкие?

— Удачи желают. На вторую неделю у меня семья в Братиславу приедет. Будет болеть непосредственно на стадионе. Люди на улице встречают нас — желают удачи. Говорят, что будут смотреть матчи. Мы чувствуем ответственность. (Евгений Белоусов)​.
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