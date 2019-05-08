Александр Овечкин: Едем в Братиславу только за победой
Нападающий сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от чемпионата мира в Братиславе.
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— У вас за плечами 3 золота чемпионатов мира. Как находите мотивацию снова бороться за победу?
— Выиграть в четвертый. Команда очень хорошая. Друг друга все поддерживают внутри коллектива. Мы едем только за победой. Других вариантов быть не может.
— Как сказывается то, что два запасных едут в Братиславу?
— Не дай бог травма — сразу человек может выйти. Так что тут никаких вопросов нет. У нас нет запасных — едет команда.
— Как вам с Капризовым играется?
— Он талантливый — 100 процентов. Опыт приведет его к
— Пора ему в «Миннесоту» ехать?
— Я же не Капризов. У него своя голова на плечах. Он взрослый парень, сам знает, что нужно делать.
— К вам прилетят родители в Братиславу?
— Родители не смогут. Прилетит жена — на вторую неделю. (Евгений Белоусов).
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