Александр Овечкин: Едем в Братиславу только за победой

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— У вас за плечами 3 золота чемпионатов мира. Как находите мотивацию снова бороться за победу?

— Выиграть в четвертый. Команда очень хорошая. Друг друга все поддерживают внутри коллектива. Мы едем только за победой. Других вариантов быть не может.

— Как сказывается то, что два запасных едут в Братиславу?

— Не дай бог травма — сразу человек может выйти. Так что тут никаких вопросов нет. У нас нет запасных — едет команда.

— Как вам с Капризовым играется?

— Он талантливый — 100 процентов. Опыт приведет его к чему-то хорошему.

— Пора ему в «Миннесоту» ехать?

— Я же не Капризов. У него своя голова на плечах. Он взрослый парень, сам знает, что нужно делать.

— К вам прилетят родители в Братиславу?

— Родители не смогут. Прилетит жена — на вторую неделю. (Евгений Белоусов)​.