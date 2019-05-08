Девиз «С нами Россия» станет слоганом национальной сборной по хоккею на чемпионате мира
НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Девиз «С нами Россия» станет слоганом национальной сборной по хоккею на чемпионате мира в Словакии. Об этом в среду журналистам после презентации состава команды заявил первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
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В среду в подмосковном Новогорске прошла презентация состава национальной сборной на предстоящем мировом первенстве.
«Наш слоган на чемпионате мира в Словакии — “С нами Россия”, это для того, чтобы объединить всех нас, команду с болельщиками. Мы делаем все возможное для того, чтобы прилетело как можно больше болельщиков, также организовали поездку для всех жен и родственников хоккеистов. Все сделано для того, чтобы они смогли посещать все матчи, а игроки чувствовали их поддержку. У нас одна большая семья», — заявил Ротенберг.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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