Третьяк: Я уверен в победе сборной России на чемпионате мира

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«Вся семья в сборе, наша легендарная команда. Сегодня мы провожаем нашу команду, которой мы гордимся и в которой уверены, что она не подведет. Команда недавно была у наших летчиков (сборная посетила военный аэродром “Кубинка”, где игроки под руководством летчиков высшего пилотажа “Русские витязи” прошли курс обучения пилотов боевых истребителей), и я всем сказал: “Вы должны быть, как они!” Лишь командная игра даст победу, и я уверен в ней. Удачи» — передает слова Третьяка корреспондент Sport24 Павел Гуревич.

На чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая, сборная России попала в одну группу с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.