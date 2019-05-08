Кожевников: Сборная России постарается вернуть стране чемпионский титул

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Штабом сборной проведена огромная работа. Никого из ребят уговаривать не нужно было, все сами с удовольствием приехали. Позади огромная работа, сыграно несколько товарищеских матчей, приняли участие в этапе Евротура. По играм в Швеции и Чехии было видно, что идёт планомерная подготовка, ребята находятся под нагрузками.

Состав подобрался хороший. Основным вратарём будет Василевский, но те же Сорокин и Георгиев тоже готовы в любой момент оказаться на площадке. Знаю, что игроки в хорошем настроении отправляются в Словакию. Верю, что ребята порадуют нас красивой игрой и вернут стране чемпионский титул", — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».