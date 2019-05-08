Хоккеист забил необычный буллит сопернику сборной России (видео)
Шедевр перед ЧМ.
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Нападающий «Аризоны» и сборной Словакии Рихард Паник красиво исполнил буллит в контрольном матче с Норвегией (3:2 ОТ).
28-летний хоккеист повел шайбу концом клюшки и отправил ее «в домик» норвежскому вратарю Хенрику Хаукеланну.
Эта серия послематчевых буллитов ничего не решала — обе команды решили потренироваться в их исполнении перед чемпионатом мира, но все равно гол у Паника получился эстетским.
Сборная Словакии начнет ЧМ-2019 матчем с США 10 мая, в этот же день Норвегия сыграет с Россией.
Алексей Иванов
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