Борис Михайлов: Штаб сборной делает правильные шаги в плане сплочения команды и ощущения чувства локтя

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— Состав сборной России выглядит представительным, что в первую очередь — заслуга тренерского штаба и всей ФХР, сумевших собрать такой сильный состав. Для игроков вызов в сборную — это всегда очень значимо и почетно. Каждая фамилия в списке — не случайна, на протяжении года с игроками ведется индивидуальная работа. Дальше многое будет зависеть от профессионального отношения игроков к своему делу и общего настроя. Хочу отметить, что штаб сборной делает правильные шаги в плане сплочения команды и ощущения чувства локтя. Взять, например, вчерашний визит Красной машины на аэродром и встречу с Русскими витязями. Выбор Ильи Ковальчука капитаном поддерживаю: это выдающийся хоккеист мирового уровня, человек, уважаемый командой, проверенный капитан. От игры нашей сборной жду только победы!

Сборная России ранее досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Подопечные главного тренера Ильи Воробьева готовятся к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия) с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).