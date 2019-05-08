Радулов не приедет. Но и без него у России полно суперзвезд!
Сборная России в сильнейшем составе отправляется на чемпионат мира в Словакию.
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Воробьев
Перед самым отъездом в Словакию российскую команду мечты провожали в Новогорске. Звездный состав представили под хит «Солдат» группы «Любэ», будто парни отбывают на настоящий фронт. Смотрелось все это вполне гармонично в канун Дня Победы. Из ветеранов сборную наставляли Владислав Третьяк, Борис Майоров, Борис Михайлов и Владимир Юрзинов.
Последний шутливо припомнил двум Борисам — Александровичу и Петровичу, как тренировал их в былые времена: «Стоящие за мной два капитана такие противные были! Бывало вцепятся в команду и тренеров и не отпускают, пока золото не выиграют. У нынешних ребят все будет стоять на кону». Сразу после официальной части почти все игроки быстро ретировались в недра гостиничного корпуса, а отвечать за всех остались Роман Ротенберг, Владислав Третьяк и Илья Воробьев. Опрашивали, разумеется, главного тренера.
— Капитаном будет Илья Ковальчук, — сообщил наставник. — Ассистенты — все как и было, Овечкин и Малкин. Василевский будет начинать турнир в воротах.
— Звездный состав — не гарантия победы. Какую работу в этом направлении проводите?
— У нас много таланта впереди, но нужно создать рабочий коллектив и стать командой. Нам надо не только с шайбой играть. В первую очередь важно — как мы играем без шайбы.
— Зачем берете 10 защитников? И что будете делать, если сломается центральный — у вас их всего четыре?
— У нас есть Григоренко, который может сыграть на позиции центрального. По защитникам — взяли, чтобы был некоторый запас, если
— Зачем везете двух запасных?
— Бывают разные случаи. Мы же не в шахматы играем. Травмы бывают. Дай бог — все будут здоровы.
С Гавриковым, но без Радулова
В сборной ясно понимают безальтернативность задачи,
Даже Малкин и Овечкин на последней тренировке долго и дружелюбно общались будто лучшие друзья. Не хватало только Владислава Гаврикова, недавно освободившегося из «Коламбуса». Он играл на двух последних ЧМ и Олимпиаде, поэтому, учитывая проблемы в обороне, Воробьев явно рассчитывает на новичка «Джекетс».
Гавриков присоединится к команде 10 мая в Братиславе, и, вероятно, не сыграет в первом матче с норвежцами. Отреагировали в штабе и на вылетевшего из Кубка Стэнли минувшим утром Александра Радулова, сообщив, что форвард «Далласа» не приедет
Ковальчук и Овечкин
Перед выездом в аэропорт перед камерами выступили Ковальчук и Овечкин. Казалось, первый уже забыл о проваленном сезоне в Калифорнии, а второй — об обидном поражении в серии с «Каролиной». Судя по улыбкам на их лицах, в Братиславу они летят в прекрасном расположении духа.
— Кто самый смелый? — спросил Кови и получил от корреспондента «СЭ» вопрос о коммуникации с новым наставником «Кингс» Тоддом Маклелланом. Илья залился раскатистым смехом, а Овечкин и вовсе в шутку попытался уйти, но капитан призвал к порядку: «Конечно, общался, но у нас
— И вы, и Овечкин были капитанами сборной. Как сейчас делите обязанности?
— Мы не делим. У нас 22 капитана. Все играем за герб на груди, и не важно, какая у кого нашивка. Это самая маленькая проблема.
— У сборной России собрался эдакий
— Нет, есть удовольствие. Я Никиту Кучерова или Михаила Сергачева не знал особо. Молодые ребята, очень талантливые. Отлично сезон провели. Поиграть с ними в одной команде — одно удовольствие. Познакомиться, пообщаться. Никакого расслабона быть не может. Тем более — с таким тренерским штабом не расслабишься.
— Вы играли в пять нападающих в большинстве на Евротуре. Насколько это непривычно?
— С такими партнерами — я даже в ворота могу встать. «А Вася на синюю встанет», — вмешался Овечкин. Да нет, я играл в большинстве сверху, поэтому никаких проблем нет.
Кузнецов
Большинство пока явно далеко от совершенства, и в Чехии не сработало фактически ни разу. Ови лишь однажды поразил ворота из своего «офиса». Обнадеживает, что в последней игре заработала вашингтонская связка, куда неплохо вписывается Кирилл Капризов. Кузнецов стал настоящим героем матча с хозяевами, напомнив о своем широком функционале и подвигах времен прошлогоднего
— Мы намного лучше выполнили установку тренеров, было меньше потерь, — отмечает центрфорвард «Кэпиталс». — В обороне играли всей пятеркой, помогали друг другу. Это был для нас важный матч. Если бы проиграли в третий раз подряд, то настроение в команде оказалось бы другим. Так широко улыбаться уже было бы нельзя.
— За счет чего у вашего звена пошла игра фактически с листа?
— Я уже об этом сказал раньше. Бывают игры, когда у
— Специалисты говорят, что у сборной России возникают проблемы, когда ей навязывают жесткую игру в обороне и средней зоне.
— Всегда сложно приходиться против команд, умеющих обороняться. Надо соблюдать дисциплину, ждать свои моменты и завершать их. Необходимо подчищать свой пятак и не давать добивать.
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