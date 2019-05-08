Радулов не приедет. Но и без него у России полно суперзвезд!

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Воробьев

Перед самым отъездом в Словакию российскую команду мечты провожали в Новогорске. Звездный состав представили под хит «Солдат» группы «Любэ», будто парни отбывают на настоящий фронт. Смотрелось все это вполне гармонично в канун Дня Победы. Из ветеранов сборную наставляли Владислав Третьяк, Борис Майоров, Борис Михайлов и Владимир Юрзинов.

Последний шутливо припомнил двум Борисам — Александровичу и Петровичу, как тренировал их в былые времена: «Стоящие за мной два капитана такие противные были! Бывало вцепятся в команду и тренеров и не отпускают, пока золото не выиграют. У нынешних ребят все будет стоять на кону». Сразу после официальной части почти все игроки быстро ретировались в недра гостиничного корпуса, а отвечать за всех остались Роман Ротенберг, Владислав Третьяк и Илья Воробьев. Опрашивали, разумеется, главного тренера.

8 мая. Новогорск. Главный тренер сборной России Илья Воробьев Спорт-Экспресс

— Капитаном будет Илья Ковальчук, — сообщил наставник. — Ассистенты — все как и было, Овечкин и Малкин. Василевский будет начинать турнир в воротах.

— Звездный состав — не гарантия победы. Какую работу в этом направлении проводите?

— У нас много таланта впереди, но нужно создать рабочий коллектив и стать командой. Нам надо не только с шайбой играть. В первую очередь важно — как мы играем без шайбы.

— Зачем берете 10 защитников? И что будете делать, если сломается центральный — у вас их всего четыре?

— У нас есть Григоренко, который может сыграть на позиции центрального. По защитникам — взяли, чтобы был некоторый запас, если что-то случится.

— Зачем везете двух запасных?

— Бывают разные случаи. Мы же не в шахматы играем. Травмы бывают. Дай бог — все будут здоровы.

С Гавриковым, но без Радулова

В сборной ясно понимают безальтернативность задачи, все-таки золота с чемпионата мира не привозили с 2014 года. А еще многим просто необходимо на позитиве закончить сезон. От последнего этапа подготовки хоккеистов отвлекли, свозив их накануне в Кубинку. Там «Красная Машина» встретилась со знаменитыми «Стрижами» и «Русскими Витязями». Первая отправляется на чемпионат мира, а вторые полетят завтра над Красной Площадью. Синхронность движений пилотов по-настоящему впечатляет. На льду игроки все лучше понимают друг друга, а от команды веет позитивом доброжелательностью.

Даже Малкин и Овечкин на последней тренировке долго и дружелюбно общались будто лучшие друзья. Не хватало только Владислава Гаврикова, недавно освободившегося из «Коламбуса». Он играл на двух последних ЧМ и Олимпиаде, поэтому, учитывая проблемы в обороне, Воробьев явно рассчитывает на новичка «Джекетс».

Гавриков присоединится к команде 10 мая в Братиславе, и, вероятно, не сыграет в первом матче с норвежцами. Отреагировали в штабе и на вылетевшего из Кубка Стэнли минувшим утром Александра Радулова, сообщив, что форвард «Далласа» не приедет из-за травмы. Хотя и без оставшихся за океаном энхаэловцев сборная пересыщена суперзвездами.

Ковальчук и Овечкин

Перед выездом в аэропорт перед камерами выступили Ковальчук и Овечкин. Казалось, первый уже забыл о проваленном сезоне в Калифорнии, а второй — об обидном поражении в серии с «Каролиной». Судя по улыбкам на их лицах, в Братиславу они летят в прекрасном расположении духа.

— Кто самый смелый? — спросил Кови и получил от корреспондента «СЭ» вопрос о коммуникации с новым наставником «Кингс» Тоддом Маклелланом. Илья залился раскатистым смехом, а Овечкин и вовсе в шутку попытался уйти, но капитан призвал к порядку: «Конечно, общался, но у нас все-таки сейчас тема сборной.

— И вы, и Овечкин были капитанами сборной. Как сейчас делите обязанности?

— Мы не делим. У нас 22 капитана. Все играем за герб на груди, и не важно, какая у кого нашивка. Это самая маленькая проблема.

— У сборной России собрался эдакий дрим-тим. Есть расслабон?

— Нет, есть удовольствие. Я Никиту Кучерова или Михаила Сергачева не знал особо. Молодые ребята, очень талантливые. Отлично сезон провели. Поиграть с ними в одной команде — одно удовольствие. Познакомиться, пообщаться. Никакого расслабона быть не может. Тем более — с таким тренерским штабом не расслабишься.

— Вы играли в пять нападающих в большинстве на Евротуре. Насколько это непривычно?

— С такими партнерами — я даже в ворота могу встать. «А Вася на синюю встанет», — вмешался Овечкин. Да нет, я играл в большинстве сверху, поэтому никаких проблем нет.

Кузнецов

Большинство пока явно далеко от совершенства, и в Чехии не сработало фактически ни разу. Ови лишь однажды поразил ворота из своего «офиса». Обнадеживает, что в последней игре заработала вашингтонская связка, куда неплохо вписывается Кирилл Капризов. Кузнецов стал настоящим героем матча с хозяевами, напомнив о своем широком функционале и подвигах времен прошлогоднего плей-офф. В Новогорске Евгений скромно рассказал о позитивных сторонах двух поражений перед ЧМ.

— Мы намного лучше выполнили установку тренеров, было меньше потерь, — отмечает центрфорвард «Кэпиталс». — В обороне играли всей пятеркой, помогали друг другу. Это был для нас важный матч. Если бы проиграли в третий раз подряд, то настроение в команде оказалось бы другим. Так широко улыбаться уже было бы нельзя.

— За счет чего у вашего звена пошла игра фактически с листа?

— Я уже об этом сказал раньше. Бывают игры, когда у кого-то все идет, а, а других — нет. Мы создавали моменты и завершали их. Остальные ребята тоже полностью отдавались и бились. Не бывает такого, чтобы каждую игры одним звеном забивали по три-четыре шайбы.

— Специалисты говорят, что у сборной России возникают проблемы, когда ей навязывают жесткую игру в обороне и средней зоне.

— Всегда сложно приходиться против команд, умеющих обороняться. Надо соблюдать дисциплину, ждать свои моменты и завершать их. Необходимо подчищать свой пятак и не давать добивать.