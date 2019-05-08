Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

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В составе команды 26 хоккеистов, которые попали в предварительный состав команды на турнир. В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира. В заявку на турнир можно вносить до 25 игроков по ходу всего соревнования.

Помимо журналистов, сборную встретили порядка 20 болельщиков с желанием получить автографы у хоккеистов. Трое из них были в майке «Вашингтона» с номером Александра Овечкина, еще один в майке «Питтсбурга».

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.