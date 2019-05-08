Хоккеист сборной России Елесин не полетел с командой в Братиславу
ТАСС, 8 мая. Защитник сборной России по хоккею Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, где российская команда будет проводить матчи чемпионата мира. Об этом сообщила в среду
пресс-служба Федерации хоккея России.
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Отмечается, что он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.
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