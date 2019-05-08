Шведский Дацюк, звезды Канады и американский вундеркинд. Кто может украсть у России золото ЧМ?
Американцы, канадцы и шведы поспорят с Овечкиным за первое место в Словакии.
Через два дня в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России, которая пять лет не выигрывала этот турнир, везет звездный состав. Такого количества игроков НХЛ в национальной команде не было с 2000-го года (!). Другой результат, кроме победы, на родине точно признают неудачным. Однако конкуренты тоже собрали свои
Сборная США
В это сложно поверить, но американцы не выигрывали мировое первенство с 1960 (В последние годы они периодически попадали в призы, но выше третьего места не поднимались. В этом году у Джеффа Блэшилла собралась
Сборная Канады
Удивительно, но в России очень многие назвали состав канадцев не впечатляющим и даже средним. Хотя русские хоккеисты, выступающим за океаном, придерживаются другого мнения. Таварес и Стоун — суперзвезды мирового хоккея. Их тройка с Маршессо выглядит мощно и устрашающе. Есть отличные ребята под четвертое звено и меньшинство (связка Сирелли — Джозеф — крутая), а еще крепкая защита, которая смотрится куда предпочтительнее российской. У Алена Винью еще несколько вакантных мест в заявке, так что чисто теоретически канадцы могут усилиться
Обращать внимание на товарищеский матч с Австрией, где Канада без Тавареса пропустила пять шайб (но победила 7:5), не стоит. Россия проиграла финнам с составом, который даже по меркам Евротура был слабым, так что выводы делать преждевременно. Вратарская линия у североамериканцев в порядке. Мюррей с «Питтсбургом» брал два Кубка Стэнли и обязательно поможет своей сборной в роли первого номера. У канадцев собралась молодая (средний возраст 24 года), быстрая и талантливая команда. Что ее выгодно отличает, так это баланс между атакующими звеньями и оборонительными. К слову, у сборной России видится перекос в сторону атаки. Это для Воробьева может стать проблемой.
Сборная Швеции
12 чемпионов мира, 18 игроков из НХЛ, легендарный вратарь и один из лучших тренеров в Европе. Шведы приучили к победам на мировом уровне. Нынешний состав говорит о том, что Тре Крунур вполне могут выиграть и в третий раз подряд. Во всех линиях у Гренборга, который после турнира собирается покинуть свой пост и перейти на работу в НХЛ, сплошные звезды. В воротах сыграет Хенрик Лундквист — шведский хоккейный король, в защите
Даже с большим количеством отказников из НХЛ у Швеции впечатляющий состав. По разным причинам не приедут в Словакию Бэкстрем, Форсберг, Хедман, Далин, Зибанежад (зато он будет работать экспертом на шведском телевидение), но Гренборг и не заметит отсутсвие этих игроков. Пожалуй, единственное слабое место этой сборной — отсутствие топовых центров. Но с такими крайними вряд ли это станет большой проблемой.
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