Шведский Дацюк, звезды Канады и американский вундеркинд. Кто может украсть у России золото ЧМ?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37227405/
8 мая 2019, 22:03 | Sport24

Шведский Дацюк, звезды Канады и американский вундеркинд. Кто может украсть у России золото ЧМ?

Американцы, канадцы и шведы поспорят с Овечкиным за первое место в Словакии.

Через два дня в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России, которая пять лет не выигрывала этот турнир, везет звездный состав. Такого количества игроков НХЛ в национальной команде не было с 2000-го года (!). Другой результат, кроме победы, на родине точно признают неудачным. Однако конкуренты тоже собрали свои дрим-тим и тоже намерены победить. Рассказываем о трех главных соперниках Овечкина и Ко.

Сборная США

В это сложно поверить, но американцы не выигрывали мировое первенство с 1960 (В последние годы они периодически попадали в призы, но выше третьего места не поднимались. В этом году у Джеффа Блэшилла собралась по-настоящему звездная команда, которой давно не было. 12 из 23 игроков в разные годы были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, 18 представителей из лучшей лиги мира. В сборной США идеально найден баланс между молодыми и опытными хоккеистами. Нашлось место в составе и 17-летнему Хьюзу, которым в команде все по делу восторгаются и даже ставят на большинство, и 34-летнему Райну Сутеру — ветерану национальной команды (четыре чемпионата мира, две Олимпиады). Главной звездой этой сборной, как и год назад, будет ее капитан. Патрик Кейн в Дании стал лучшим бомбардиром и сейчас вполне это может повторить. В атаке помимо форварда «Чикаго» громких имен хватает: Айкел, Годро, Ларкин. Они все лидеры своих клубов, которые набирают бешеное количество очков в регулярном чемпионате. Защита тоже выглядит довольно крепкой — две сильные пары, а в третью поставили перспективную молодежь. Первым вратарем почти наверняка станет 33-летний голкипер Кори Шнайдер из «Нью-Джерси», пропустивший большую часть сезона из-за травмы, но жаждящий завершить год на хорошей ноте.

Сборная Канады

Удивительно, но в России очень многие назвали состав канадцев не впечатляющим и даже средним. Хотя русские хоккеисты, выступающим за океаном, придерживаются другого мнения. Таварес и Стоун — суперзвезды мирового хоккея. Их тройка с Маршессо выглядит мощно и устрашающе. Есть отличные ребята под четвертое звено и меньшинство (связка Сирелли — Джозеф — крутая), а еще крепкая защита, которая смотрится куда предпочтительнее российской. У Алена Винью еще несколько вакантных мест в заявке, так что чисто теоретически канадцы могут усилиться кем-то из НХЛ.

Обращать внимание на товарищеский матч с Австрией, где Канада без Тавареса пропустила пять шайб (но победила 7:5), не стоит. Россия проиграла финнам с составом, который даже по меркам Евротура был слабым, так что выводы делать преждевременно. Вратарская линия у североамериканцев в порядке. Мюррей с «Питтсбургом» брал два Кубка Стэнли и обязательно поможет своей сборной в роли первого номера. У канадцев собралась молодая (средний возраст 24 года), быстрая и талантливая команда. Что ее выгодно отличает, так это баланс между атакующими звеньями и оборонительными. К слову, у сборной России видится перекос в сторону атаки. Это для Воробьева может стать проблемой.

Сборная Швеции

12 чемпионов мира, 18 игроков из НХЛ, легендарный вратарь и один из лучших тренеров в Европе. Шведы приучили к победам на мировом уровне. Нынешний состав говорит о том, что Тре Крунур вполне могут выиграть и в третий раз подряд. Во всех линиях у Гренборга, который после турнира собирается покинуть свой пост и перейти на работу в НХЛ, сплошные звезды. В воротах сыграет Хенрик Лундквист — шведский хоккейный король, в защите Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм, Эрик Густавссон и Маркус Петтерссон. Даже без Хедмана у Швеции лучшая линия защиты на турнире. В нападении править балом будет Элиас Петтерссон, который с вероятностью 99% возьмет в этом году «Колдер Трофи». Помогать молодому Дацюку, как называют 20-летнего форварда «Ванкувера», будут Ньюландер, Линдхольм, Хернквист.

Даже с большим количеством отказников из НХЛ у Швеции впечатляющий состав. По разным причинам не приедут в Словакию Бэкстрем, Форсберг, Хедман, Далин, Зибанежад (зато он будет работать экспертом на шведском телевидение), но Гренборг и не заметит отсутсвие этих игроков. Пожалуй, единственное слабое место этой сборной — отсутствие топовых центров. Но с такими крайними вряд ли это станет большой проблемой.
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