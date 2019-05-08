Шведский Дацюк, звезды Канады и американский вундеркинд. Кто может украсть у России золото ЧМ?

Через два дня в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России, которая пять лет не выигрывала этот турнир, везет звездный состав. Такого количества игроков НХЛ в национальной команде не было с 2000-го года (!). Другой результат, кроме победы, на родине точно признают неудачным. Однако конкуренты тоже собрали свои дрим-тим и тоже намерены победить. Рассказываем о трех главных соперниках Овечкина и Ко.

Сборная США

В это сложно поверить, но американцы не выигрывали мировое первенство с 1960 (В последние годы они периодически попадали в призы, но выше третьего места не поднимались. В этом году у Джеффа Блэшилла собралась по-настоящему звездная команда, которой давно не было. 12 из 23 игроков в разные годы были выбраны в первом раунде драфта НХЛ, 18 представителей из лучшей лиги мира. В сборной США идеально найден баланс между молодыми и опытными хоккеистами. Нашлось место в составе и 17-летнему Хьюзу, которым в команде все по делу восторгаются и даже ставят на большинство, и 34-летнему Райну Сутеру — ветерану национальной команды (четыре чемпионата мира, две Олимпиады). Главной звездой этой сборной, как и год назад, будет ее капитан. Патрик Кейн в Дании стал лучшим бомбардиром и сейчас вполне это может повторить. В атаке помимо форварда «Чикаго» громких имен хватает: Айкел, Годро, Ларкин. Они все лидеры своих клубов, которые набирают бешеное количество очков в регулярном чемпионате. Защита тоже выглядит довольно крепкой — две сильные пары, а в третью поставили перспективную молодежь. Первым вратарем почти наверняка станет 33-летний голкипер Кори Шнайдер из «Нью-Джерси», пропустивший большую часть сезона из-за травмы, но жаждящий завершить год на хорошей ноте.

Сборная Канады

Удивительно, но в России очень многие назвали состав канадцев не впечатляющим и даже средним. Хотя русские хоккеисты, выступающим за океаном, придерживаются другого мнения. Таварес и Стоун — суперзвезды мирового хоккея. Их тройка с Маршессо выглядит мощно и устрашающе. Есть отличные ребята под четвертое звено и меньшинство (связка Сирелли — Джозеф — крутая), а еще крепкая защита, которая смотрится куда предпочтительнее российской. У Алена Винью еще несколько вакантных мест в заявке, так что чисто теоретически канадцы могут усилиться кем-то из НХЛ.

Обращать внимание на товарищеский матч с Австрией, где Канада без Тавареса пропустила пять шайб (но победила 7:5), не стоит. Россия проиграла финнам с составом, который даже по меркам Евротура был слабым, так что выводы делать преждевременно. Вратарская линия у североамериканцев в порядке. Мюррей с «Питтсбургом» брал два Кубка Стэнли и обязательно поможет своей сборной в роли первого номера. У канадцев собралась молодая (средний возраст 24 года), быстрая и талантливая команда. Что ее выгодно отличает, так это баланс между атакующими звеньями и оборонительными. К слову, у сборной России видится перекос в сторону атаки. Это для Воробьева может стать проблемой.

Сборная Швеции

12 чемпионов мира, 18 игроков из НХЛ, легендарный вратарь и один из лучших тренеров в Европе. Шведы приучили к победам на мировом уровне. Нынешний состав говорит о том, что Тре Крунур вполне могут выиграть и в третий раз подряд. Во всех линиях у Гренборга, который после турнира собирается покинуть свой пост и перейти на работу в НХЛ, сплошные звезды. В воротах сыграет Хенрик Лундквист — шведский хоккейный король, в защите Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм, Эрик Густавссон и Маркус Петтерссон. Даже без Хедмана у Швеции лучшая линия защиты на турнире. В нападении править балом будет Элиас Петтерссон, который с вероятностью 99% возьмет в этом году «Колдер Трофи». Помогать молодому Дацюку, как называют 20-летнего форварда «Ванкувера», будут Ньюландер, Линдхольм, Хернквист.

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Даже с большим количеством отказников из НХЛ у Швеции впечатляющий состав. По разным причинам не приедут в Словакию Бэкстрем, Форсберг, Хедман, Далин, Зибанежад (зато он будет работать экспертом на шведском телевидение), но Гренборг и не заметит отсутсвие этих игроков. Пожалуй, единственное слабое место этой сборной — отсутствие топовых центров. Но с такими крайними вряд ли это станет большой проблемой.