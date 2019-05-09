Малкина разрывают фанаты, Овечкина атакуют журналисты. Русские уже захватили Братиславу

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37230376/
9 мая 2019, 15:52 | Sport24

Малкина разрывают фанаты, Овечкина атакуют журналисты. Русские уже захватили Братиславу

Как местные пьют пиво, что делать в городе болельщикам и какой прием оказали сборной России — в репортаже из столицы Словакии.

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Случайно встретив за три дня до старта чемпионата мира на ж/д вокзале коллег с российского телевидения, я поняла, что Братислава уже наша. Здесь таксисты, да и вообще большинство людей старшего поколения, говорят по-русски, есть улица Киевская, Московская, Рязанская, все вывески довольно легко понять, только иногда значение слов антонимичное. К примеру, на многих супермаркетах весит надпись «čerstvý». Не подумайте, что в магазинах продают черствый хлеб и овощи, перевод противоположный — свежие.

За пару дней до начала мирового первенства в городе мало что говорило о стартующем турнире. Лишь обклеенные автобусы, курсирующие из аэропорта Вены до вокзала Братиславы напоминали о скором хоккейном событии. В центре никакой рекламы, магазинов атрибутики и фанатов с разных уголков планеты. Для всего этого еще, видимо, слишком рано. Старый город малюсенький и обойти его можно за час. Все оставшееся время можно провести в барах и ресторанах, цены в которых приятно удивят российских туристов. Даже с нынешним курсом евро здесь дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Забавно, что кофе в Братиславе стоит дороже, чем пиво. Местные этот напиток пьют необычным образом: сначала стопку сливовицы (мне сказали, что этот напиток жестче самогона), а потом запивают пивом. Кстати, пьяных на улицах достаточно много. Один из них, увидев у меня аккредитацию на шее, объяснял как трудно было достать билет на матч сборной России. В итоге ему удалось купить на игру Россия — Швейцария. Несколько знакомых жаловались мне, как трудно было взять билеты на хоккей из-за того, что все в первые дни продаж разобрали перекупщики.

На стадионе имени Ондрея Непелы, где пройдут встречи группы B и матчи на вылет, идут последние приготовления — вешают рекламу, устанавливают стенды. Журналистов уже приехало много, 8 мая состоялись первые тренировки. Успели покататься чехи, швейцарцы, шведы и норвежцы, а также судейский корпус. Арена в Братиславе очень удобная, довольно вместительная (10 000 зрителей) и современная. Рассказали, что сборная России «отжала» самую большую раздевалку, в которой обычно базируется «Слован». Там несколько комнат, много места для персонала, и, конечно, все обклеено гербами, флагами и слоганами. Да и живет национальная команда в одном из самых шикарных отелей столицы в самом центре напротив Президентского дворца. В дни чемпионата мира цена на номер за одну ночь начинается от 16 тыс рублей.

Сборная прилетела 8 мая в семь вечера по местному времени. В самолете не оказалось Александра Елесина, которого после дня открытых дверей в Новогорске, отцепили от команды. У защитника «Локомотива» травмы нет, а оставили в России, так как в команде перебор игроков обороны. Но по-прежнему неясно, чем Блажиевский сильнее Александра. Тренерский штаб отвечать на этот вопрос, кажется, не собирается. Российских звезд в Словакии ждали, в аэропорту толпы болельщиков просили автографы. В последние несколько дней мне в директ инстаграма сыпется десятки сообщение с вопросами, в каком отеле будет жить Овечкин, когда прилетает сборная России и можно ли сделать фото с Кучеровым.

Около отеля, правда, пришло встречать команду не так много людей, но иностранные репортеры были столь настойчивы, что с камерой подбежали к Овечкину. Александр сделал вид, что ничего не произошло, и с невозмутимым лицом прошел мимо. Звезду так атаковать не стоит. В лобби каждого ждал конверт с номером комнаты и ключом. Конверта Елесина там не оказалось. Кажется, насчет защитника в сборной решили не по дороге в аэропорт, а раньше. Но почему не сказать было это на пресс-конференции? Такими темпами, сегодня кто-то из пары Барабанов — Телегин не доедет до тренировки. Места в автобусе просто не хватит.

Дарья Тубольцева
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