Малкина разрывают фанаты, Овечкина атакуют журналисты. Русские уже захватили Братиславу
Как местные пьют пиво, что делать в городе болельщикам и какой прием оказали сборной России — в репортаже из столицы Словакии.
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Видимо, что-то случилось...
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Случайно встретив за три дня до старта чемпионата мира на ж/д вокзале коллег с российского телевидения, я поняла, что Братислава уже наша. Здесь таксисты, да и вообще большинство людей старшего поколения, говорят
За пару дней до начала мирового первенства в городе мало что говорило о стартующем турнире. Лишь обклеенные автобусы, курсирующие из аэропорта Вены до вокзала Братиславы напоминали о скором хоккейном событии. В центре никакой рекламы, магазинов атрибутики и фанатов с разных уголков планеты. Для всего этого еще, видимо, слишком рано. Старый город малюсенький и обойти его можно за час. Все оставшееся время можно провести в барах и ресторанах, цены в которых приятно удивят российских туристов. Даже с нынешним курсом евро здесь дешевле, чем в Москве и
На стадионе имени Ондрея Непелы, где пройдут встречи группы B и матчи на вылет, идут последние приготовления — вешают рекламу, устанавливают стенды. Журналистов уже приехало много, 8 мая состоялись первые тренировки. Успели покататься чехи, швейцарцы, шведы и норвежцы, а также судейский корпус. Арена в Братиславе очень удобная, довольно вместительная (10 000 зрителей) и современная. Рассказали, что сборная России «отжала» самую большую раздевалку, в которой обычно базируется «Слован». Там несколько комнат, много места для персонала, и, конечно, все обклеено гербами, флагами и слоганами. Да и живет национальная команда в одном из самых шикарных отелей столицы в самом центре напротив Президентского дворца. В дни чемпионата мира цена на номер за одну ночь начинается от 16 тыс рублей.
Сборная прилетела 8 мая в семь вечера по местному времени. В самолете не оказалось Александра Елесина, которого после дня открытых дверей в Новогорске, отцепили от команды. У защитника «Локомотива» травмы нет, а оставили в России, так как в команде перебор игроков обороны. Но
Около отеля, правда, пришло встречать команду не так много людей, но иностранные репортеры были столь настойчивы, что с камерой подбежали к Овечкину. Александр сделал вид, что ничего не произошло, и с невозмутимым лицом прошел мимо. Звезду так атаковать не стоит. В лобби каждого ждал конверт с номером комнаты и ключом. Конверта Елесина там не оказалось. Кажется, насчет защитника в сборной решили не по дороге в аэропорт, а раньше. Но почему не сказать было это на
Дарья Тубольцева
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