Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

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«На все матчи чемпионата мира реализовано порядка 80% билетов», — отметил Лихтнер.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Все матчи группового турнира российская команда проведет на арене в Братиславе, которая вмещает 10 055 человек.