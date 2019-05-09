Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы. Об этом на
пресс-конференции в четверг сообщил генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Хорст Лихтнер.
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«На все матчи чемпионата мира реализовано порядка 80% билетов», — отметил Лихтнер.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Все матчи группового турнира российская команда проведет на арене в Братиславе, которая вмещает 10 055 человек.
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