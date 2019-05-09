IIHF рада участию Овечкина в чемпионате мира в Словакии

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«IIHF очень рада, что на этом турнире примут участие много звезд мирового уровня: Овечкин, Лундквист, Кейн, Таварес. [На турнире сыграют] не только суперзвезды, но и молодые восходящие звезды — Каапо Какко, Джек Хьюз, в составе сборной Швейцарии есть Нико Хишир, также мы очень рады видеть в составе сборной Германии Леона Драйзайтля, — сказал Лихтнер. — Нас ожидает очень интересный турнир, на котором будет большая конкуренция».

«Вашингтон» проиграл в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Каролине» со счетом 3−4. Овечкин в текущем сезоне набрал 89 (51 шайба + 38 передач) очков. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб. В истории НХЛ капитан «Вашингтона» уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. В плей-офф в активе 33-летнего хоккеиста 9 (4+5) очков.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.