Оргкомитет заявил, что проблем с качеством льда на ЧМ по хоккею в Словакии не будет

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Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

«Уверен, что у нас не возникнет никаких проблем с качеством льда, как это было на некоторых прошлых чемпионатах. В турнире будут принимать участие много звездных хоккеистов, уже сейчас в составах команд 106 игроков из Национальной хоккейной лиги, на прошлом чемпионате в Дании их было 97. Мы понимали, что должны подготовить для игроков высокого класса хороший лед, мы справились с этим. На аренах в Кошице и Братиславе лед очень хорошего качества, никаких проблем возникнуть не должно», — сказал Немечек.

Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Все матчи группового турнира российская команда проведет в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы, которая на матчах первенства будет вмещать 9774 зрителя. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало — 17:15 мск.