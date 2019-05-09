Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею возложила цветы и венки к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, штаб сборной, игроки и персонал команды. Перед возложением цветов были сыграны гимны России и Словакии.
Мемориал, который находится практически в центре Братиславы на холме Славин, был построен между 1957 и 1960 годами на месте кладбища советских солдат, освободивших Словакию от
Мемориал включает в себя шесть братских могил, а также 278 индивидуальных захоронений с именами, датами рождения и смерти, фотографиями. Всего на этом кладбище захоронено 6845 человек. Также там находится большая мраморная плита, на которой выгравированы имена павших бойцов и офицеров Красной армии и гражданских жертв, погибших при освобождении Братиславы.
В период участия в чемпионатах мира российская команда в дни празднования годовщины Победы традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвященным воинам и гражданам, павшим за свободу и независимость в Великой Отечественной войне.
Чемпионат мира 2019 года пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
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