Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
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20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
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Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37231157/
9 мая 2019, 12:18 | ТАСС

Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею возложила цветы и венки к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, штаб сборной, игроки и персонал команды. Перед возложением цветов были сыграны гимны России и Словакии.

Мемориал, который находится практически в центре Братиславы на холме Славин, был построен между 1957 и 1960 годами на месте кладбища советских солдат, освободивших Словакию от немецко-фашистских захватчиков, и был открыт 3 апреля 1960 года. Мемориал представляет собой целый комплекс, главной достопримечательностью которого является мраморный монумент. На стенах мемориала нанесены названия словацких населенных пунктов и точные даты их освобождения Красной армией в 1944—1945 годах. Венчает монумент возвышающаяся над городом фигура советского солдата со знаменем.

Мемориал включает в себя шесть братских могил, а также 278 индивидуальных захоронений с именами, датами рождения и смерти, фотографиями. Всего на этом кладбище захоронено 6845 человек. Также там находится большая мраморная плита, на которой выгравированы имена павших бойцов и офицеров Красной армии и гражданских жертв, погибших при освобождении Братиславы.

В период участия в чемпионатах мира российская команда в дни празднования годовщины Победы традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвященным воинам и гражданам, павшим за свободу и независимость в Великой Отечественной войне.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
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