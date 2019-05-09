Воробьев: Визит к монументу советским бойцам укрепит сборную России

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Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. В пятницу россияне проведут первый матч на турнире против команды Норвегии.

«С огромным уважением относимся к нашим ветеранам. Спасибо им за то, что мы живем, за то, что победили в этой войне. Мы каждый год приезжаем к монументам (советским солдатам) — это уже традиция. Это должно укрепить нас перед стартом чемпионата мира», — сказал Воробьев журналистам.