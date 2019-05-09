Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
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«Всем ветеранам огромное спасибо за жизнь, которую нам подарили. 9 мая — это главный праздник в нашей стране. Очень много людей погибли, сражаясь за нашу страну, и в этот день мы отдаем честь этим героям. Низкий поклон им. В прошлые годы у нас были матчи 9 мая, но мы всегда посещаем мемориалы, чтобы почтить память», — сказал Овечкин журналистам перед стартом чемпионата мира, который пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
Капитан сборной России Ковальчук тоже отметил, что «9 мая — это самый важный праздник в нашей стране».
«И от лица сборной хочется сказать спасибо большое всем нашим ветеранам, пожелать им здоровья. Сегодня по всей России проходят парады, это большой день, мы всех поздравляем с праздником», — добавил форвард.
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
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