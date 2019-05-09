Много пива и разочарований. Как проходил ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане, который с Казахстаном выиграл Скабелка
Сборная Казахстана по хоккею уверенно выиграла домашний чемпионат мира в первом дивизионе. Национальная сборная впервые в истории за два тура до финиша обеспечила себя путевкой в элиту, а в профильной федерации замахнулись на мировой турнир в Высшем дивизионе, еще не отчитавшись за прошедшее состязание.
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Подробнее о турнире, который для Казахстана выиграл Андрей Скабелка, в материале корреспондента Vesti.kz.
Почему Скабелка? Специалист из Беларуси научил играть отечественных хоккеистов по своей системе в «Барысе», а в сборной ее пришлось осваивать игрокам из других клубов. Казахстанская команда была фаворитом на домашнем состязании, но говорили об этом скромно. Чтобы не сглазить. Об общей победе не заикались — мы ведь ни разу не побеждали Беларусь, а о важным поражениях от Южной Кореи воспоминания, тем более, еще не остыли.
Но у него получилось. «Помогли» корейцы с литовцами, которые сыграли между собой неожиданным результатом и вывели Казахстан в элиту. Не будь этой победы Литвы, может быть и концовка была бы напряженнее. Скабелке повезло, но он не упустил эту удачу. Победив команду из родной Беларуси, он выиграл еще и первый дивизион. Теперь нас ждет элита. Готовы ли мы к ней?
Через год казахстанцы выйдут на лед в Швейцарии и будут бороться с сильнейшими командами мира. Бюджет этого турнира составит 45 миллионов долларов при среднем бюджете аналогичных состязаний в два раза меньше — 17−20 миллионов. Это важно, с учетом того, что Казахстан хочет претендовать на проведение состязания в хоккейной элите через семь лет.
А первый блин вышел комом. Организационная попытка принять большой хоккейной турнир в
1. Аккредитация
К любому турниру нужен специальный доступ, а если это мировое состязание — аккредитационная карта. Если ты спортивный журналист, который желает работать на таком первенстве, то ты подаешь заявку. Ее принимают и готовят для тебя пропуск. У него несколько степеней защиты.
Несерьезно в
Непросто было найти и аккредитационный центр, в котором эти бейджи печатались выдавались. Большую «Барыс-Арену» нужно было обойти по кругу, что заметить вывеску у ДЮСШ. Ни волонтеров, ни указателей.
В итоге — два промаха, за которые оргкомитет можно серьезно наказать, а турнир снизить оценку еще до выхода на лед первых команд.
2. Болельщики
«Ахиллесова пята» столичного турнира. Спасибо казахстанским болельщикам, что они проявили активность. Хоккейный спортивный праздник начали раскручивать незадолго до его старта. Слабая рекламная компания не помешала узнать о состязании настоящим любителям хоккея, но ажиотажу не способствовала. Очередей у касс с билетами не было, как не было и аншлага. Тут с «Барысом» сборной не сравниваться. Самым востребованным оказался матч Казахстана со Словенией (около восьми тысяч зрителей), а самым «неинтересным» — Корея с Литвой (321 человек).
С одной стороны, свои без поддержки не остались. С другой — 15 игр турнира посетили около 41 с половиной тысячи зрителей (2770 человек — в среднем). Мало? Конечно, мало, если учесть, что на «работу с болельщиками» были выделены немалые средства. На что они пошли, если на игре сидит три десятка человек? Наверное, на
3. Чипсы — не еда
Питание, важная часть турнира. Разрешили даже продавать пиво в
От продуктового провала спасло, наверное, пиво. Пенный напиток поднял настроение, но проблемы не скрыл. Казахстан, скорее всего, еще не готов принимать состязания с большой фанатской базой. То, что было сейчас, станет на том уровне — недоразумением. Когда в нашу страну приедут не пять (помимо Казахстана), а 15 самых популярных хоккейных команд, тогда и будет виден весь масштаб непонимания ситуации. Чипсы или
4.
Микс-зона
С профессиональной точки зрения,
Самым оптимальным вариантом была бы
5.
Фан-зона и мост
Два самых позитивных места. Мост спас автолюбителей от постоянных переходов болельщиков из «Барыс Арены» в
6. Музей
Вся слава казахстанского хоккея уместилась в одной комнате. На входе вас встречают «игроки» во главе с Алиханом Асетовым и Никитой Михайлисом. В зале можно найти стенды с клубной атрибутикой каждой отечественной команды — кубки, звезды и история. Нашлось место и сборной Казахстана. Некоторые яркие победы и составы также упомянуты в музее.
Отдельное место занимает раздевалка национальной команды, где игроки указаны с номерами, под которыми выступали за «Барыс». Скромное, просторное и темное помещение. От спортивного музея, которые довольно редко открывают в Казахстане, можно было ожидать большего.
7. Открытие
Без пышной церемонии открытия в нашей стране никуда. Это должно быть шоу, чтобы гости ахнули. Расходы не важны. Между тем, по разным источникам, открытие обошлось в 12 миллионов тенге. Сценарий постановки несколько раз меняли, как кажется, оптимального варианта не нашли и выдали то, что «сготовили». Дорого и красиво — не в этот раз. Видно, что работа велась наспех.
Слабая церемония открытия, которую можно было не проводить, задала тон всему состязанию. Не получилось сшить добротный костюм из заплаток. То тут, то там, тряпица рвалась. Если в Казахстане действительно мечтают взять чемпионат мира в элитном дивизионе, то нужно понять, что это будет дорого и профессионально. Турнир в первой лиге показал, что работы еще много. Можно сколько угодно кричать о своем желании, но если подтверждать это делом, то первый дивизион — наш потолок.
Напомним, сборная Казахстана по хоккею выиграла все пять встреч на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе группы А и с первого места вышла в элиту. Главный тренер Андрей Скабелка, параллельно возглавляющий столичный «Барыс», подвел итоги состязания, назвав главных действующих лиц состязания.
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