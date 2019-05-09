Российское посольство готово оказывать помощь болельщикам во время ЧМ по хоккею в Словакии
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Российское посольство в Словакии готово оказывать всю необходимую помощь болельщикам по ходу чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщил
советник-посланник посольства РФ в Словакии Андрей Шабанов.
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Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.
«Безусловно, по ходу турнира наплыв наших болельщиков возможен. Если наша сборная играет хорошо и выходит в
«Данных по тому, сколько наших болельщиков приехало, у нас нет, так как это у нас не фиксируется. Если с болельщиками случатся
Чемпионат мира в по хоккею в Словакии проходил в 2011 году. «Тот опыт показал, если
На предварительной стадии сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч на турнире россияне проведут 10 мая с норвежцами.
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