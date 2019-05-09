Российское посольство готово оказывать помощь болельщикам во время ЧМ по хоккею в Словакии

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37232097/
9 мая 2019, 13:51 | ТАСС

Российское посольство готово оказывать помощь болельщикам во время ЧМ по хоккею в Словакии

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Российское посольство в Словакии готово оказывать всю необходимую помощь болельщикам по ходу чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства РФ в Словакии Андрей Шабанов.

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Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.

«Безусловно, по ходу турнира наплыв наших болельщиков возможен. Если наша сборная играет хорошо и выходит в плей-офф, на что мы рассчитываем, мы уверены, что их будет гораздо больше, чем сейчас. И если потребуется помощь с нашей стороны, она будет оказана. Наш посол Федотов Алексей Леонидович — хоккейный болельщик, он собирается посетить все матчи, которые только сможет, на первой игре он должен быть», — рассказал Шабанов.

«Данных по тому, сколько наших болельщиков приехало, у нас нет, так как это у нас не фиксируется. Если с болельщиками случатся какие-то инциденты, то однозначно поможем. Наше посольство подготовилось к чемпионату мира. Мы предполагаем, что могут быть разные нюансы во время чемпионата, и готовы полностью помочь нашим болельщикам, на нашем сайте есть телефон и горячая линия», — добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира в по хоккею в Словакии проходил в 2011 году. «Тот опыт показал, если какие-то трудности возникают, слава богу, их не очень много, мы с ними справляемся. Словацкие власти очень конструктивно с нами сотрудничают, помогают во всем и в значительной степени облегчают нам задачу, они нам помогают организационно, мы с ними в хорошем контакте, доброжелательном взаимодействии. И на наши просьбы, которые возникают, они реагируют быстро, адекватно и конструктивно», — заключил Шабанов.

На предварительной стадии сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч на турнире россияне проведут 10 мая с норвежцами.
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