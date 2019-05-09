Российское посольство готово оказывать помощь болельщикам во время ЧМ по хоккею в Словакии

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице.

«Безусловно, по ходу турнира наплыв наших болельщиков возможен. Если наша сборная играет хорошо и выходит в плей-офф, на что мы рассчитываем, мы уверены, что их будет гораздо больше, чем сейчас. И если потребуется помощь с нашей стороны, она будет оказана. Наш посол Федотов Алексей Леонидович — хоккейный болельщик, он собирается посетить все матчи, которые только сможет, на первой игре он должен быть», — рассказал Шабанов.

«Данных по тому, сколько наших болельщиков приехало, у нас нет, так как это у нас не фиксируется. Если с болельщиками случатся какие-то инциденты, то однозначно поможем. Наше посольство подготовилось к чемпионату мира. Мы предполагаем, что могут быть разные нюансы во время чемпионата, и готовы полностью помочь нашим болельщикам, на нашем сайте есть телефон и горячая линия», — добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира в по хоккею в Словакии проходил в 2011 году. «Тот опыт показал, если какие-то трудности возникают, слава богу, их не очень много, мы с ними справляемся. Словацкие власти очень конструктивно с нами сотрудничают, помогают во всем и в значительной степени облегчают нам задачу, они нам помогают организационно, мы с ними в хорошем контакте, доброжелательном взаимодействии. И на наши просьбы, которые возникают, они реагируют быстро, адекватно и конструктивно», — заключил Шабанов.

На предварительной стадии сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч на турнире россияне проведут 10 мая с норвежцами.