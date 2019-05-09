Факса и Францоуз сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира
БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига рассказал, что к его команде на чемпионате мира в ближайшее время присоединятся нападающий «Далласа» Радек Факса и вратарь «Колорадо» Павел Францоуз.
Хоккеисты сборной Чехии стартуют на чемпионате мира матчем со шведами 10 мая. 13 мая чехи сыграют с командой России.
«Скоро к нам приедут (Радек) Факса и (Павел) Францоуз», — сообщил Ржига РИА Новости.
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