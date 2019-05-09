Ржига: Русские и шведские хоккеисты сильны, но с ними можно бороться

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Хоккеисты сборной Чехии стартуют на чемпионате мира 10 мая матчем против шведов. 13 мая чехи сыграют с командой России. Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

«У сборных России и Швеции на этом чемпионате мира действительно сильные составы, но бороться можно со всеми соперниками. Русские, шведы, канадцы, американцы — топ, с ними очень тяжело играть, но каждая игра начинается с первой минуты при счете 0:0. Все люди, всех можно обыграть», — сказал Ржига РИА Новости.

«В Словакии чувствуем себя, как дома. Приедет много народу из Чехии. Наши страны разделились, но мы до сих пор вместе. Нет никаких проблем пересечь границу», — добавил он.