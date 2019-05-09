Киселевич не принял участие в фотографировании сборной России перед ЧМ

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Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в пятницу проведут первый матч турнира против команды Норвегии.

Как ожидается, Киселевич не войдет в заявку сборной России на турнир.