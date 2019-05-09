Киселевич не принял участие в фотографировании сборной России перед ЧМ
БРАТИСЛАВА, 9 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич не принял участие в командном фотографировании перед стартом чемпионата мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/24
Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в пятницу проведут первый матч турнира против команды Норвегии.
Как ожидается, Киселевич не войдет в заявку сборной России на турнир.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter