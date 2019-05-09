Кучеров и Гусев наигрываются в одном звене сборной России перед стартом ЧМ

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Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в пятницу проведут первый матч турнира против команды Норвегии.

В четверг на первой тренировке в Братиславе сборная России работала в следующих сочетаниях:

вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;.

синие: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;.

белые: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;.

красные: Динар Хафизуллин — Артем Зуб, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Александр Барабанов;.

желтые: Артем Блажиевский, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников; Иван Телегин.

Защитник Богдан Киселевич не тренируется с командой, ранее в четверг игрок не принял участие в командном фотографировании. Защитники Владислав Гавриков («Коламбус») и Никита Задоров («Колорадо») присоединятся к национальной команде позже.