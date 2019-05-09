Киселевич не вошел в окончательный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» Богдан Киселевич покинул расположение сборной России, которая в пятницу стартует на чемпионате мира в Словакии. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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«Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — говорится в сообщении.
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