Жамнов не принимает участие в тренировке за день до старта ЧМ по хоккею
БРАТИСЛАВА, 9 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не принимает участие в первой тренировке национальной команды в Братиславе перед стартом чемпионата мира.
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Чемпионат мира пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в пятницу проведут первый матч турнира против команды Норвегии.
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