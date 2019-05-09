Воробьев: Хоккеист Задоров в субботу прибудет в расположение сборной России
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никита Задоров в субботу появится в расположении сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии. Об этом журналистам в четверг сообщил главный тренер российской команды Илья Воробьев.
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По словам наставника, в данный момент 24-летний Задоров занят получением визы.
В ночь на четверг «Колорадо» в седьмом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграл «Сан-Хосе» со счетом 2:3, завершив выступление в турнире. В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В
Ранее ФХР сообщила, что защитник Александр Елесин, вошедший в предварительную заявку, не полетел с командой в Братиславу, кроме того, не вошел в окончательный состав защитник Богдан Киселевич. На данный момент заявку команды составляют 26 человек, в окончательную заявку войдут 25 игроков.
В настоящий момент состав российской команды выглядит следующим образом: вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин; защитники — Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Никита Нестеров, Михаил Сергачев, Задоров; нападающие — Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.
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