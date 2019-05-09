Зайцев надеется, что звено Кузнецова будет добавлять по ходу ЧМ по хоккею

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Зайцев и защитник Дмитрий Орлов тренируются со звеном Кузнецова. В последней игре Евротура россияне обыграли чехов 5 мая со счетом 4:1, звено Кузнецова забросило все шайбы, сам форвард набрал четыре очка.

«Отличные хоккеисты, по ходу турнира их тройка будет добавлять. С Орловым будем играть по ситуации, будем стараться больше друг друга поддерживать в атаке. С ним функции у нас немного разные, и главное, хорошо начать турнир», — сказал Зайцев.

По словам защитника, первая игра чемпионата мира с норвежцами в пятницу не будет носить тренировочный характер. «Это дисциплинированная команда, играющая, как и все, в современный хоккей», — отметил он.

Зайцев ответил на вопрос, рассчитывает ли он на то, что тренеры будут его использовать при игре в большинстве. «Сейчас меня это особо не волнует. Моя задача — выходить и делать то, что от меня требуют», — подчеркнул он.