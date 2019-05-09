Гренборг станет главным тренером «Цюриха»
«Цюрих Лайонс» назначили тренера для своего клуба.
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Как сообщает официальный сайт клуба, им станет Рикард Гренборг.
Контракт специалиста с «Цюрихом» рассчитан на два года.
Гренборг 20 лет работал в США.
Позже он вернулся в Швецию, где тренировал молодежные сборные.
Под его руководством сборная Швеции дважды выиграла чемпионат мира — в 2017 и 2018 годах.
Кто станет помощником главного тренера «Цюриха», пока неизвестно.
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