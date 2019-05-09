Гренборг станет главным тренером «Цюриха»

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Как сообщает официальный сайт клуба, им станет Рикард Гренборг.

Контракт специалиста с «Цюрихом» рассчитан на два года.

Гренборг 20 лет работал в США.

Позже он вернулся в Швецию, где тренировал молодежные сборные.

Под его руководством сборная Швеции дважды выиграла чемпионат мира — в 2017 и 2018 годах.

Кто станет помощником главного тренера «Цюриха», пока неизвестно.

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