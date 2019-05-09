Воробьев: Тренер сборной России по хоккею Жамнов уже находится в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов, который
из-за болезни не полетел с командой в Братиславу, уже прибыл в словацкую столицу. Об этом журналистам после первой тренировки рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.
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Жамнов не проводил тренировку команды на «Ондрей Непела Арена». «Насколько я знаю, Алексей уже прилетел в отель, перебарывает недуг, надеюсь, что завтра он будет с нами», — сказал Воробьев.
Тренер рассказал, почему он развел по тройкам Евгения Малкина и Никиту Кучерова. «Малкин и Кучеров надеялись, что они вместе сыграются. Но пока у них не “кликает”, поэтому ищем другие варианты», — отметил он.
Воробьев рассчитывает, что защитник «Колорадо» Никита Задоров, вызванный в команду, не будет показывать грубую игру. В сезоне-2018/19 в Национальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате и
«Там [в НХЛ] они более жестко играют. Мы с ним будем говорить, уже говорили ночью, чтобы в интересах команды он не привозил удалений, на что мы надеемся. А в плане обороны нам нужны такие жесткие игроки», — добавил тренер.
Первый матч россияне на чемпионате мира проведут в пятницу против норвежцев, начало в 17:15 мск. «Надо готовиться к любому сопернику, первая игра не такая простая, есть некоторое волнение. У нас было поступательное движение, мы надеемся, что оно продолжится», — подчеркнул он.
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