Фазель: Сборная России собрала невероятный состав на чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России привезла на чемпионат мира очень сильный состав, но важно быть командой, чтобы не повторить провал 2000 года. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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В предварительную заявку сборной России входят 15 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в том числе лучшие бомбардир и снайпер прошедшего регулярного чемпионата Никита Кучеров и Александр Овечкин.
На чемпионате мира 2000 года за сборную России выступали 14 игроков НХЛ, включая Павла Буре, Валерия Каменского и Алексея Яшина, команда заняла 11-е место на том турнире.
«В этом году чемпионат очень серьезный по именам, состав сборной России — невероятный, хотя добиться успеха можно только командой, а мы помним неудачные выступления российской “дрим-тим” в 2000-м, на чемпионате мира в
Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало — 17:15 мск.
«Словакия — хоккейная страна, поэтому я уверен, что проблем с организацией не будет никаких. Надеюсь, что не будет и травм, поэтому держу пальцы крестиком», — добавил Фазель.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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