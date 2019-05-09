Торесен: Постараюсь достать для сына клюшку игрока сборной России

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Торесен несколько сезонов провел в КХЛ, выступая за уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. 10 мая сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира с российской командой.

«Российская команда очень сильна, особенно в атаке. Думаю, каждый хоккеист в нашей сборной хорошо знает всех русских игроков. Мы попытаемся показать свой максимум. Такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров — мировые звезды. Мой сын болеет за “Вашингтон”, постараюсь добыть для него клюшку после матча», — сказал Торесен журналистам.

«Конечно, мне приятно сыграть против бывших одноклубников по СКА. Илью Ковальчука я пока не видел, а вот с некоторыми другими ребятами из сборной России повстречался. Буду рад снова увидеть всех друзей. Но на пару часов, которые мы проведем на льду, мы станем врагами», — добавил Торесен.