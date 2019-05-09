Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37233934/
9 мая 2019, 17:39 | ТАСС

День Победы сплотит команду: сборная России по хоккею отдала дань памяти советским воинам

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты за день до старта чемпионата мира возложили цветы и венок к воинскому мемориалу в Братиславе. Команда традиционно проводит акцию памяти ко Дню Победы, который приходится на мировое первенство.

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Восемь лет назад во время чемпионата мира в Братиславе на аналогичное мероприятие приезжала лишь пара игроков. Последние же пять лет принять участие в акции памяти приезжает вся команда. В 2014 году на турнире в Минске сборная ездила на историко-архитектурный комплекс «Линия Сталина», а Александр Овечкин там стрелял из пулемета. В 2016 году в Москве игроки возлагали цветы к памятнику ополченцам одного из столичных районов, который находится недалеко от Парка легенд, где проходил турнир.

На последних двух мировых первенствах команда ездила на кладбище с захоронениями советских солдат и мирных жителей в немецком Зигбурге и Копенгагене. В Братиславе же на холме Славин находится целый мемориал, построенный в период между 1957 и 1960 годами в память об освобождении Красной армией Словакии от немецко-фашистских захватчиков. Вокруг мраморного монумента расположено военное кладбище, о котором напоминают гранитные плиты с именами солдат и офицеров. Все они погибли в 1945 году, когда завершилось освобождении Словакии, всего здесь захоронено 6845 человек.

На стенах самого памятника нанесены названия городов и даты их освобождения, а также барельефы, на которых запечатлены сцены освобождения советскими солдатами мирных жителей. Украшает монумент статуя красноармейца со знаменем.

«На хоккеистов смотрит вся страна»

В четверг с утра в Братиславе установилась дождливая погода, но она не помешала проведению мероприятия. Члены сборной возложили цветы и венок к монументу.

«Напомню, свыше миллиона красноармейцев погибло при освобождении Европы, — сказал на церемонии советник-посланник посольства РФ в Словакии Андрей Шабанов. — Считаю, что наши хоккеисты всегда должны побеждать, на них смотрит вся страна».

После завершения церемонии слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны высказали игроки команды. «Это посещение нельзя назвать традицией, мы отдаем честь тем, кто воевал за нашу страну. Несколько лет назад мы играли в этот день, после игры также ездили к мемориалу», — сказал Овечкин.

«Каждый год мы приезжаем к монументам, это очень трогательно. Это должно сплотить ребят дополнительно», — отметил главный тренер команды Илья Воробьев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
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