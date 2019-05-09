Таварес получил травму перед ЧМ и пройдет обследование в «Торонто»

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Как отмечается в сообщении на странице «Мейпл Лифс» в Twitter, медицинский штаб клуба оценит состояние игрока, новая информация должна появиться в ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 Таварес провел 82 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате, набрал 88 очков (47 шайб и 41 результативная передача), в 7 играх плей-офф записал себе в актив 5 баллов (2+3).