Сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
10.05 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
10.05 не начался США
Словакия
тв
Группа B
10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37234971/
9 мая 2019, 20:24 | ТАСС

Сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Двадцать один хоккеист внесен в заявку сборной России за день до стартового матча чемпионата мира, который пройдет в словацких Братиславе и Кошице. Об этом ТАСС в четверг после заседания директората турнира рассказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС
1/28

«В заявку российской команды вошли три вратаря, пять защитников и 13 нападающих», — сказал Ротенберг.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея, в заявку сборной России вошли:

  • вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»);
  • защитники: Динар Хафизуллин (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа»);
  • нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба — СКА), Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба — «Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Кучеров («Тампа»), Никита Гусев («Вегас»).

Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет с командой Норвегии в пятницу, начало в 17:15 мск. Также в группе B выступят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Денис Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое

Четырнадцатилетнюю россиянку затравили в интернете обвинениями в допинге

Овечкин отправил в нокаут 19-летнего хоккеиста (видео)
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?