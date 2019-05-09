Сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира 21 игрока
БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Двадцать один хоккеист внесен в заявку сборной России за день до стартового матча чемпионата мира, который пройдет в словацких Братиславе и Кошице. Об этом ТАСС в четверг после заседания директората турнира рассказал глава штаба сборной, первый
вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
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«В заявку российской команды вошли три вратаря, пять защитников и 13 нападающих», — сказал Ротенберг.
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея, в заявку сборной России вошли:
- вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»);
- защитники: Динар Хафизуллин (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа»);
- нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба — СКА), Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба — «Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Кучеров («Тампа»), Никита Гусев («Вегас»).
Свой первый матч на чемпионате мира сборная России проведет с командой Норвегии в пятницу, начало в 17:15 мск. Также в группе B выступят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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