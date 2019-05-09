Сравнение стоимости составов России, США, Канады и Швеции на ЧМХ-2019

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Перед стартом чемпионата мира сравним составы четырёх топ-сборных по стоимости игроков. Команды Канады, США и Швеции практически полностью укомплектованы игроками НХЛ, а у России преобладают игроки из КХЛ, но это не помешало нашей сборной занять вторую строчку в этом рейтинге. О стоимости состава россиян мы уже писали подробно в этом материале:

Швеция — $ 72,921 млн

Из четырёх самых «упакованных» сборных самый скромный состав — у «Тре Крунур». Скромный по меркам зарплат, конечно. Самым дорогим игроком является Вильям Нюландер, который бастовал несколько месяцев, отказываясь подписывать контракт. В итоге по действующему соглашению он в этом году заработал $ 12 млн (с 2020 года будет получать $ 6 млн в год).

Лундквист пока удерживает вторую строчку по зарплате среди вратарей НХЛ (выше — только Кэри Прайс), но его зарплата из года в год снижается. Впрочем, Король Хенрик от этого не становится хуже.

Низкая общая платёжка объясняется тем, что некоторые шведские сборники ещё не отыграли контракты новичков (например, Элиас Петтерссон, который летом наверняка выиграет «Колдер Трофи»), а также тем, что звёзд в составе не так уж и много. Лундквист, Экман-Ларссон, Линдхольм, Экхольм, Нюландер да Петтерссон.

Канада — $ 81,693 млн

У канадцев, конечно, выделяется Таварес — самый дорогой хоккеист на этом турнире, да и вообще в мире в этом году. Кстати, он не дотянул даже до топ-15 бомбардиров в НХЛ — большое очков набрали и Овечкин, и Кучеров, и Драйайтль с Годро, которые тоже сыграют в Словакии.

А вот кто отрабатывает свои деньги на все сто, так это Марк Стоун. У него и так была большая зарплата, а в следующем году вступит в силу новый контракт со средней зарплатой $ 9,5 млн. В нападении выделим Кутюрье, Шаршессо и Райнхайрта — все они являются лидерами своих клубов и получают соответсвующие деньги. А вот Дилан Строум пока играет по контракту новичка, что называется, за еду. И играет здорово.

Мы уже писали, что защитная линия канадцев в этом году не самая сильная. За это говорит не только их игра, но и тот факт, что никто не получает больше $ 5,2 млн. По соотношению цена-качество выгодно отличается только Шабо (его контракт новичка будет действовать ещё год). А вот вратари — настоящая находка. У Харта низкая зарплата, потому что он только дебютировал в НХЛ. Мюррей тоже ещё молод (24 года) и своё первое большое соглашение будет подписывать только через год.

Россия — $ 84,948 млн

Во вратарской линии у России схожая ситуация с канадцами, все ещё молоды и пока получают относительно немного. А в нападении сразу трое игроков — в топ-20 НХЛ по зарплате. Это Овечкин, Кузнецов и Малкин. Все трое — обладатели Кубка Стэнли, а у Малкина таких трофеев целых три, так что свои деньги они заслужили. Топ-4 россиян «съедают» почти половину всей платёжки сборной. И это неудивительно, ведь половина состава представлена игроками КХЛ, а зарплаты в России (как и налоги) традиционно ниже, чем за океаном.

Но по меркам нашей лиги, практически все зарабатывают немало. Исключение составляют только Александр Елесин и Артём Зуб. Отметим, что сегодня расположение сборной покинул Богдан Киселевич ($ 925 тыс.), а завтра в Братиславу приедет Никита Задоров ($ 2,2 млн). Такая рокировка ещё немного подняла стоимость российской сборной.

США — $ 90,86 млн

Самый дорогой состав — у американцев, так ведь они и везут свой сильнейший состав за многие годы. Сразу шесть игроков заработали в этом году более $ 6 млн. Чего только стоит Патрик Кейн, который в 30 лет выдал лучший сезон в карьере. Ван Римсдайк, Годро, Айкел — это всё большие звёзды с соответствующей зарплатой.

А Райан Сутер даже в 34 года остаётся крутым защитником и занимает четвёртую строчку по зарплате среди игроков своего амплуа (но и соглашение он подписывал в 2012 году, когда $ 9 млн в год были практически верхней планкой).

Трое американцев в НХЛ пока не играли, и зарплаты не получали, но двое из них уже поставили подписи под первыми контрактами и должны дебютировать в лиге в сезоне-2019/20. Это Адам Фокс и Кристан Воланин, их зарплаты будут действовать со следующего года. Юный вундеркинд Джек Хьюз — отдельная история, летом ему предстоит процедура драфта.

Пока что он выступал только в юниорской лиге США и впервые проверит свои силы на фоне взрослых профессионалов.