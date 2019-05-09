IIHF утвердила формат финала ЧМ без послематчевых буллитов
БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Директорат Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг утвердил переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира, финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов.
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Первым чемпионатом мира в новом формате станет турнир в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая в городах Братислава и Кошице.
Овертаймы во всех матчах турнира будут проходить в формате «три на три». В играх предварительного раунда будет пятиминутный овертайм, после чего в случае необходимости состоится серия буллитов. В четвертьфинальных, полуфинальных матчах и игре за третье место овертайм продлится 10 минут. Если шайб заброшено не будет, победитель также определится в серии буллитов.
В финале серия буллитов не предусмотрена, продолжительность каждого овертайма — 20 минут. Согласно предыдущей версии правил, в финале в случае ничьей в основное время должен был играться 20-минутный овертайм в формате «четыре на четыре», после него — серия буллитов.
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