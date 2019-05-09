Стала известна начальная заявка сборной Швейцарии на чемпионат мира

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Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Швейцарцы сыграют в одной группе с командами Швеции, России, Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии.

В начальную заявку швейцарской команды вошли: