Стала известна начальная заявка сборной Швейцарии на чемпионат мира
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сборная Швейцарии внесла 18 хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира в Словакии, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Швейцарцы сыграют в одной группе с командами Швеции, России, Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии.
В начальную заявку швейцарской команды вошли:
- вратари — Рето Берра, Роберт Майер, Леонардо Дженони;.
- защитники — Янник Вебер, Ромен Леффель, Роман Йоси;.
- нападающие — Венсан Праплан, Андрес Амбюль, Нико Хишир, Грегори Хофман, Кевин Фиала, Филипп Курашев, Ной Род, Тристан Шервей, Кристоф Берчи, Симон Мозер, Гаэтан Хаас, Лино Марчини.
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