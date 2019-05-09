Дарзиньш вошел в заявку сборной Латвии на ЧМ

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В заявку латвийской команды, которая должна состоять максимум из 25 хоккеистов, по состоянию на 9 мая вошел 21 игрок:

вратари : Густавс Григалс, Кристерс Гудлевскис;.

: Густавс Григалс, Кристерс Гудлевскис;. защитники : Кристапс Сотниекс, Увис Балинскис, Оскарс Цибульскис, Ральфс Фрейбергс, Артурс Кулда, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле;.

: Кристапс Сотниекс, Увис Балинскис, Оскарс Цибульскис, Ральфс Фрейбергс, Артурс Кулда, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле;. нападающие : Лаурис Дарзиньш, Рихардс Маренис, Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс, Родриго Аболс, Рудольфс Балцерс, Эмилс Гегерис, Микс Индрашис, Робертс Букартс, Гинтс Мейя, Роналдс Кениньш, Оскарс Батня.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная Латвии сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Австрии и Италии.