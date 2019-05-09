Канадцы внесли в заявку на чемпионат мира форварда «Питтсбурга» Макканна

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В заявке сборной Канады по состоянию на 9 мая значатся 22 игрока:

вратари — Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»);

— Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»); защитники — Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Тома Шабо («Оттава»);

— Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Тома Шабо («Оттава»); нападающие — Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Джаред Макканн («Питтсубург»), Матье Жозеф, Энтони Сирелли (оба — «Тампа Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Марк Стоун, Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).

Ранее в четверг стало известно, что форвард «Торонто» Джон Таварес получил повреждение и вернется в расположение клуба для прохождения дополнительного обследования.

Как отмечается в сообщении на странице «Мейпл Лифс» в Twitter, медицинский штаб клуба оценит состояние игрока, новая информация должна появиться в ближайшие дни.