Канадцы внесли в заявку на чемпионат мира форварда «Питтсбурга» Макканна
БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости. Нападающий «Питтсбурга» Джаред Макканн вошел в заявку сборной Канады на чемпионат мира по хоккею, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
В заявке сборной Канады по состоянию на 9 мая значатся 22 игрока:
- вратари — Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»);
- защитники — Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало»), Тома Шабо («Оттава»);
- нападающие — Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Террис («Нэшвилл»), Джаред Макканн («Питтсубург»), Матье Жозеф, Энтони Сирелли (оба — «Тампа Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Марк Стоун, Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).
Ранее в четверг стало известно, что форвард «Торонто» Джон Таварес получил повреждение и вернется в расположение клуба для прохождения дополнительного обследования.
Как отмечается в сообщении на странице «Мейпл Лифс» в Twitter, медицинский штаб клуба оценит состояние игрока, новая информация должна появиться в ближайшие дни.
Чемпионат мира пройдет в Словакии
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