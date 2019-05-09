В заявку сборной США на чемпионат мира внесен 21 хоккеист
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сборная США внесла 21 хоккеиста в заявку на чемпионат мира в Словакии, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная США сыграет в одной группе с командами Канады, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.
В заявку команды США вошли:
- вратари: Тэтчер Демко, Кори Шнайдер;.
- защитники: Адам Фокс, Райан Сутер, Алек Мартинес, Куинн Хьюз, Ноа Ханифин, Брейди Скжей;.
- нападающие: Крис Крайдер, Джек Хьюз, Дерек Райан, Джек Айкел, Алекс Дебринкэт, Джонни Годро, Клэйтон Келлер, Джеймс ван Римсдайк, Колин Уайт, Люк Гленденинг, Дилан Ларкин, Франк Ватрано, Патрик Кейн.
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