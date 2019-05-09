В заявку сборной США на чемпионат мира внесен 21 хоккеист

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Чемпионат мира пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная США сыграет в одной группе с командами Канады, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

В заявку команды США вошли: