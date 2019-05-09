Таварес пропустит чемпионат мира из-за травмы
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нападающий сборной Канады по хоккею Джон Таварес не примет участие в чемпионате мира
из-за травмы, сообщается на сайте Ассоциации хоккея Канады.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее сообщалось, что форвард
«Мы разочарованы тем, что Джон не сможет выступить на чемпионате мира, но после обращения в “Торонто Мейпл Лифс” мы решили, что ему лучше вернуться домой для прохождения дальнейшего обследования», — сказал менеджер сборной Канады Джейсон Боттерилл.
В сезоне-2018/19 Таварес провел 82 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате и набрал 88 очков (47 шайб и 41 результативная передача), в семи играх
Чемпионат мира пройдет в Словакии
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