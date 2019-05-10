Самая звездная за долгие годы. Сборная постарается «вернуть корону» ЧМ

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Мировое первенство во второй раз в истории пройдет в Словакии. Группа A, в которой выступают команды Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, а также хозяева турнира, проведет свои матчи на вмещающей 8165 зрителей арене в Кошице. Игры группы B, в которую попали сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии, пройдут в столичном дворце, который вмещает 9774 зрителя.

На предыдущем чемпионате мира, который стал первым для сборной России под руководством Ильи Воробьева, национальная команда впервые за пять лет не завоевала медалей, уступив в четвертьфинале канадцам. Ранее россияне выигрывали награды на всех четырех турнирах, где командой руководил Олег Знарок (золото ЧМ-2014 в Белоруссии, серебро ЧМ-2015 в Чехии, бронза ЧМ-2016 в России и ЧМ-2017 в Германии/Франции).

Команда мечты

В связи с сенсационными результатами в первом раунде плей-офф НХЛ и поздним началом чемпионата мира в Словакии российская сборная получила в свое распоряжение сильнейший за длительное время состав.

За россиян на турнире сыграют сразу 15 представителей НХЛ: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Михаил Сергачев, Владислав Гавриков, Никита Задоров, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Никита Гусев, Артем Анисимов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. Даже на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге за сборную России играли только 14 «легионеров».

«Ощущения “дрим-тим” у нас нет, все ребята спокойно относятся, — заявил Никита Кучеров, главный претендент на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ. — Понятно, что в этой команде все на первых ролях в своих клубах, но здесь команда у нас, уже не смотрим, что было в клубах».

Капитаном сборной России был назначен Илья Ковальчук, его ассистентами — Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Илюха Ковальчук — авторитетный человек, поигравший на всех уровнях, выигрывал Олимпиаду, чемпионаты мира. Я двумя руками за его назначение капитаном, за этот выбор», — прокомментировал это решение Овечкин.

Основным вратарем россиян на турнире будет Андрей Василевский, номинант на «Везина Трофи» в нынешнем сезоне.

В начальную заявку на чемпионат мира сборная России внесла 21 хоккеиста, но интрига по оставшимся четырем позициям минимальна. Три из них точно займут защитники Владислав Гавриков, Никита Задоров и форвард Иван Телегин. Оставшееся место в обороне с большой вероятностью займет олимпийский чемпион Артем Зуб, чей единственный конкурент — Артем Блажиевский.

«На бумаге мы сильнейшие, теперь надо доказать это на деле», — сказал глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Кто против нас?

Главными конкурентами россиян в борьбе за золотые медали чемпионата мира в Словакии считаются шведы и американцы. «Тре Крунур», победители предыдущих двух мировых первенств, снова собрали более чем крепкий состав: 18 игроков из НХЛ, 15 чемпионов мира.

«Не согласен с тем, что у нас сейчас менее яркий состав, чем на предыдущих двух турнирах. У нас есть лучший шведский бомбардир сезона в НХЛ Элиас Линдхольм, лучший новичок сезона в НХЛ Элиас Петтерссон, у нас есть капитан Оливер Экман-Ларссон, один из самых результативных защитников НХЛ Эрик Густафссон, Хенрик Лундквист и Якоб Маркстрем — в воротах», — заявил главный тренер шведов Рикард Гренборг, после турнира покидающий национальную команду.

Сборной США удалось, казалось бы, невозможное: подобрать линию нападения, которая бы не терялась на фоне атаки сборной России. В Словакию в составе американцев приехали: Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт, Джонни Годро и Клэйтон Келлер, Дилан Ларкин и Джек Айкел, Джеймс ван Римсдайк и будущий первый номер драфта НХЛ Джек Хьюз. Команда буквально собрана для того, чтобы впервые с 1960 года выиграть золотые медали чемпионата мира.

Состав сборной Канады не блещет яркими именами, к тому же в последний момент выяснилось, что главная звезда из вызванных на турнир игроков Джон Таварес получил травму и вернулся в расположение «Торонто». Чешская сборная на почти домашнем чемпионате мира может рассчитывать на одиннадцать представителей НХЛ, среди которых выделяются Якуб Ворачек, Якуб Врана и Ондржей Палат.

Из числа претендентов на медали в этом году выбыли финны, к которым приехали только два игрока из НХЛ: 19-летний защитник «Чикаго» Хенри Йокихарью и форвард «Флориды» Юхо Ламмикко. Правда оба половину нынешнего сезона провели в командах Американской хоккейной лиги.

Особое внимание турнир в Словакии привлекает первым за 25 лет участием сборной Великобритании.

Групповой этап чемпионата мира продлится до 21 мая, четвертьфинальные матчи состоятся 23 мая в Братиславе и Кошице, а полуфинальные игры и матчи за медали пройдут в словацкой столице 25 и 26 мая соответственно.