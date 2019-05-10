Чемпионат мира по хоккею 2019 года стартует в Словакии

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Игры пройдут на столичной арене имени Ондрея Непелы, которая вмещает чуть более 10 тыс. зрителей, и «Стил-Арене» в Кошице (8 340). Словакия принимает чемпионат мира во второй раз, в 2011 году матчи проходили в тех же городах, победителем тогда стала сборная Финляндии. Российская команда заняла четвертое место, в полуфинале проиграв финнам (0:3). Чаще остальных страной-хозяйкой турнира была Швеция (11 раз).

В элитном дивизионе чемпионата мира 2019 года примут участие 16 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучших коллектива выйдут в четвертьфинал мирового первенства. Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая). Четвертьфинальные матчи состоятся 23 мая, полуфинальные игры пройдут 25 мая, а встреча за третье место и финал — 26 мая.

Две худшие команды по итогам группового этапа покинут элитный дивизион, их места в следующем году займут сборные Казахстана и Белоруссии. Согласно регламенту, не может вылететь сборная Швейцарии, так как она будет хозяйкой мирового первенства 2020 года. В четвертьфинале победитель группы играет с командой, занявшей четвертое место в параллельной группе, а сборная, завершившая предварительный этап на второй строчке, встретится с коллективом, расположившимся на третьем месте. Полуфиналы и последующие матчи будут проходить только в Братиславе.

Если в основное время в четвертьфиналах, полуфиналах и матче за третье место будет зафиксирован ничейный результат, то арбитры назначат овертайм продолжительностью 10 минут в формате «3 на 3» до первой заброшенной шайбы. Далее, в случае необходимости, команды проведут серию буллитов. Ничья в основное время финальной игры приведет к 20-минутным овертаймам в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, на котором в решающих встречах не исполняется серия штрафных бросков.

Все команды могут внести в заявку от 17 до 25 игроков. В четверг сборная России заявила для участия на чемпионате мира 21 хоккеиста — трех вратарей, пятерых защитников и 13 нападающих.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 10.05.2019, 17:15 -:- Россия Норвегия

Российская команда мечты

Сборная России едет на чемпионат мира в Братиславе и Кошице в ранге одного из главных фаворитов. Команда начнет турнир как минимум с 13 игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является рекордом. По ходу первенства к сборной присоединятся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.

Россияне имеют сильнейшую бригаду голкиперов на турнире. Первым номером будет претендент на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона Андрей Василевский («Тампа-Бэй»). Его сменщиком, вероятно, станет Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), а третьим голкипером заявлен самый ценный игрок плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Сорокин (ЦСКА).

Ярко по именам выглядит и линия нападения, где сыграют такие хоккеисты, как Алексанр Овечкин, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Никита Гусев, Кирилл Капризов и Евгений Дадонов. Даже с Михаилом Сергачевым («Тампа»), Дмитрием Орловым («Вашингтон») и Никитой Зайцевым («Торонто») наиболее уязвимым местом российской команды остается оборона. В матчах заключительного этапа Евротура сборная потерпела поражения от шведов (4:6), финнов (1:3) и переиграла чехов (4:1). Неуверенно действовала пара защитников СКА Артем Зуб и Динар Хафизуллин.

Последний раз российские хоккеисты выигрывали чемпионат мира в 2014 году. Всего в активе команды пять побед на мировых первенствах, 22 раза золотые медали завоевывала сборная СССР. На счету канадцев 26 трофеев. Команда Чехословакии/Чехии побеждала 12 раз, шведские хоккеисты выиграли на один титул меньше.

«В этом году чемпионат будет очень серьезный по именам, состав сборной России выглядит невероятным. Хотя добиться успеха можно только командой, а мы помним неудачные выступления российской “дрим-тим” в 2000 году, на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Однако подчеркну, что состав у сборной России очень грозный. У команды США сильный коллектив, шведы — без комментариев, также не будем забывать про канадцев, а для словаков этот турнир домашний», — отметил в беседе с ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Он заявил, что турнир получится непредсказуемым. «Думаю, на этом чемпионате мира победу одержит команда с характером и волей. Всем любителям хоккея турнир запомнится», — сказал Фазель.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 10.05.2019, 21:15 -:- США Словакия

Сильные североамериканские сборные

Среди конкурентов российской команды самым сбалансированным видится состав сборной США. Американцы второй год подряд едут на турнир одними из фаворитов. На прошлом мировом первенстве в Дании они заняли третье место, переиграв в матче за бронзу канадцев (4:1). Лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира стал нападающий Патрик Кейн (8+12), форвард «Чикаго» в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ набрал 110 (44+66) очков и снова будет капитаном сборной США на чемпионате мира.

Кейн начнет турнир в связке с форвардом «Баффало» Джеком Айкелом. Обращает на себя внимание тандем Дилана Ларкина и Джонни Годро. Главным тренером третий год подряд будет Джефф Блэшилл, возглавляющий «Детройт».

В составе американцев есть как опытные игроки в лице нападающего Джеймса Ван Римсдика и защитников Алека Мартинеса, Райана Сутера, так и перспективная молодежь. Дебютирует в составе сборной 17-летний Джэк Хьюз, который, вероятно, станет первым номером предстоящего драфта НХЛ. В нынешнем году он выступал на молодежном и юниорском чемпионатах мира. Основным вратарем с большой долей вероятности будет Кори Шнайдер.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 10.05.2019, 17:15 -:- Финляндия Канада

Сборная Канады за день до старта турнира лишилась Джона Тавареса, который получил травму на тренировке в Кошице и был отправлен в Торонто для прохождения медицинского обследования. Однако три тройки способны создавать постоянные проблемы обороне соперника и забрасывать шайбы. В первой с двумя нападающими «Вегаса» Марком Стоуном и Джонатаном Маршессо Тавареса, вероятно, заменит Шон Кутюрье. Родоначальники хоккея обладают также двумя неплохими вратарями — Мэттом Мюрреем и Картером Хартом.

А вот защитники нынешнего состава команды далеко не всегда играют надежно в своих клубах, но при этом хороши при подключениях к атаке и игре в большинстве. Главным тренером канадской сборной на предстоящем турнире будет Ален Виньо, который в нынешнем сезоне не руководил ни одной из команд. С 2007 по 2013 годы он возглавлял «Ванкувер» и вывел его в финал Кубка Стэнли, а с 2013 по 2018 годы тренировал «Рейнджерс», со следующего сезона специалист станет главным тренером «Филадельфии».

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 10.05.2019, 21:15 -:- Чехия Швеция

Шведы не являются фаворитами

Чемпионы мира двух последних лет шведы везут в Словакию слабейший состав за три года. Сборная Швеции обладает лучшими защитниками на предстоящем турнире, но в нападении ярких имен не так много. По разным причинам не помогут команде сильнейшие центральные нападающие страны — чемпионы мира 2017 года Никлас Бэкстрём и Вильям Карлссон, а также прошлогодний победитель мирового первенства Мика Зибанежад. Их места займут Антон Ландер и Деннис Расмуссен, которые провели не лучший сезон в КХЛ.

Одного из представителей лиги вытеснит из состава Александр Веннберг из «Коламбуса», который прибудет в расположение шведов по ходу турнира. В последние годы сборная Швеции становилась чемпионом мира во многом благодаря форвардам, усиливавшим команду по ходу первенства (Даниэль и Хенрик Седины в 2013-м, Никлас Бэкстрём и Вильям Нюландер — в 2017-м, Филип Форсбег и Виктор Арвидссон — в 2018-м). Сейчас же на подкрепление рассчитывать приходится едва ли, главный тренер Рикард Грёнборг, который в четверг подписал контракт со швейцарским «Цюрихом», включил в заявку 20 игроков. Для 50-летнего специалиста предстоящий чемпионат мира станет последним турниром в качестве рулевого шведской сборной.

Основные надежды болельщики возлагают на главного претендента на звание лучшего новичка сезона в НХЛ — 20-летнего Элиаса Петтерссона. Форвард получил травму по ходу группового этапа прошлогоднего чемпионата мира и с удовольствием откликнулся на предложение защищать цвета сборной на предстоящем турнире. Он обладает всеми данными для топ-нападающего: великолепно катается, способен обыграть один в один любого защитника, отлично видит площадку, создает моменты как для партнеров, так и для себя.

Неожиданно изъявил желание выступить на чемпионате мира 37-летний вратарь Хенрик Лундквист. Он будет основным голкипером, так как в заключительной встрече Евротура с финнами (2:1) повреждение получил Якоб Маркстрём. Травма не позволит ему сыграть на мировом первенстве, поэтому в заявку он не попал. Сборная Швеции даже с таким составам способна побороться за медаль, но повторение успеха двух предыдущих чемпионатов видится маловероятным.

Сборная Финляндии сделала ставку на игроков местного чемпионата и в качестве претендента на медаль ее едва ли стоит рассматривать. Крепкую команду собрали чехи, несмотря на то, что их сильнейшие хоккеисты продолжают выступать в Кубке Стэнли. Сборная Чехии не завоевывала медалей чемпионата мира с 2012 года, а победу последний раз одерживала в 2010 году. После предыдущего турнира команду возглавил бывший главный тренер московского «Спартака» и многих других клубов КХЛ Милош Ржига.

Снова могут удивить прошлогодние финалисты швейцарцы. На нынешнем турнире их состав выглядит слабее предыдущего, из громких имен значатся один из лучших защитников мира Роман Йоси, а также первый номер драфта НХЛ 2017 года — нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир. В составе сборной Германии выступит Леон Драйзайтль, забросивший 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Хозяева чемпионата также собрали сильнейшую команду, в которой представлены девять игроков, выступающих в Северной Америке.