Организаторы продали все билеты на матчи ЧМ с участием сборной России по хоккею
БРАТИСЛАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на матчи сборной России по хоккею в рамках группового этапа чемпионата мира — 2019 в Словакии проданы. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе оргкомитета турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира стартует 10 мая. Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).
Все встречи российская сборная проведет на стадионе «Ондрей Непела Арена» в Братиславе, который во время турнира вмещает 9774 зрителя.
«Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков», — сообщили в оргкомитете.
Организаторы отметили, что в первую очередь были распроданы билеты на игру 13 мая, когда россияне сыграют с чехами. «Это связано и с огромным интересом к чешской команде», — рассказали в оргкомитете.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter