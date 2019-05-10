Организаторы продали все билеты на матчи ЧМ с участием сборной России по хоккею

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Чемпионат мира стартует 10 мая. Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 10.05.2019, 17:15 -:- Россия Норвегия

Все встречи российская сборная проведет на стадионе «Ондрей Непела Арена» в Братиславе, который во время турнира вмещает 9774 зрителя.

«Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков», — сообщили в оргкомитете.

Организаторы отметили, что в первую очередь были распроданы билеты на игру 13 мая, когда россияне сыграют с чехами. «Это связано и с огромным интересом к чешской команде», — рассказали в оргкомитете.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая.