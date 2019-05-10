Третьяк поздравил Казахстан с победой на ЧМ-2019 в Нур-Султане: С возвращением в элитный дивизион мирового хоккея
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк направил поздравление президенту Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскару Мамину, сообщается на официальном сайте КФХ.
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«Общероссийская общественная организация “Федерация хоккея России” поздравляет руководство и всех сотрудников Казахстанской федерации хоккея с шайбой, а также игроков и тренерский штаб с победой на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2019 группы А дивизиона I и с возвращением в элитный дивизион мирового хоккея», — говорится в письме.
Глава ФХР отметил, что сборная Казахстана заслуженно заняла первое место и пожелал дальнейших успехов.
Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная Казахстана одержала победы во всех пяти матчах, завоевала золотые медали и выиграла путевку в
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