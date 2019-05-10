Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
БРАТИСЛАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе оргкомитета турнира.
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Чемпионат мира стартует 10 мая. В этот день в Братиславе пройдут матчи Россия — Норвегия (17:15 мск) и Чехия — Швеция (21:15 мск), а в Кошице будут сыграны встречи Финляндия — Канада (17:15 мск) и США — Словакия (21:15 мск).
«На все четыре матча билеты проданы. Ожидаются полные арены», — сообщили в оргкомитете.
Чемпионат мира завершится 26 мая.
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