Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До старта чемпионата мира
тв
Группа A
17:15 не начался Финляндия
Канада
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Швеция
тв
Группа A
11.05 не начался Дания
Франция
тв
Группа B
11.05 не начался Швейцария
Италия
Группа A
11.05 не начался Германия
Великобритания
Группа B
11.05 не начался Латвия
Австрия
тв
Группа A
11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
Группа B
11.05 не начался Норвегия
Чехия
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37237622/
10 мая 2019, 12:30 | Советский спорт

Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мира

Признаем: самые яркие вывески дня: Финляндия — Канада и Чехия — Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?

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Группа А

17:15 мск. Финляндия — Канада

Самая яркая вывеска первого игрового дня в группе А. За богатую историю встреч канадцы вдвое чаще переигрывали европейцев, но именно в этом поединке вполне может случиться юбилейная, 25-я победа финской сборной над Канадой. Предсказать результат весьма затруднительно, ведь на последних двух чемпионатах соперники обменялись победами и оба раза с крупным счетом. Но качественный хоккей гарантирован!

21:15 мск. США — Словакия

Бронзовые призеры сборная США начнет турнир в матче против хозяев, с которыми в последние годы особенных проблем не имеет три победы в последних трех матчах, правда, две из них пришлись на Олимпиаду 2018, но в глобальном смысле это суть не меняет. США фаворит. Команды не так часто пересекаются между собой, однако стоит отметить один нюанс: последняя встреча между соперниками в рамках чемпионата мира завершилась победой сборной Словакии. Произошло это три года назад в Санкт-Петербурге.

Группа В

17:15 мск. Россия — Норвегия

Чемпионат мира не тот турнир, где принято жаловаться на календарь. Стартовая игра сборной России против норвежских лесорубов оптимальный тренажер для проверки собственных возможностей. Расслабляться с ними решительно не стоит, но рвать в клочья тоже ни к чему. Лишь семь лет назад нашей сборной пришлось изрядно повозиться с норвежцами, ведь за год до того они показали лучший результат в своей истории, заняв шестое место. В группе была одержана скромная победа со счетом 4:2, а вот в плей-офф наши пути пересеклись снова, и перед третьим периодом была ничья! Но в итоге неуступчивый середняк был сломлен, а сборная России выиграла тогда золотые медали.

21:15 мск. Чехия — Швеция

Гвоздь программы в группе B! Совсем недавно команды встречались между собой в рамках Чешских игр и тогда хозяева смогли нанести поражение шведам со счетом 3:0. Но это никак не меняет фаворита в этой паре сборная Швеции выигрывает золото на двух последних чемпионатах мира, а чехи остаются без медалей уже шесть лет.
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